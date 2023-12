The Last of Us, scoperto un dettaglio nascosto per anni

L'edizione Remastered di The Last of Us Part II è alle porte, sebbene a quanto pare è emerso un dettaglio del primo capitolo sfuggito a molti.

Lasciando da parte il sequel, l'episodio originale delle avventure di Joel ed Ellie ha ancora molto da dire.

Ora, mentre è chiaro che The Last of Us Part II Remastered confermerà un informazione su Ellie tenuta nascosta a lungo, sembra proprio che anche la Part I abbia un dettaglio emerso dopo anni.

Come riportato anche da GameRant, infatti, sembra che in The Last of Us gli orologi del gioco tengano effettivamente il tempo con quelli del mondo reale, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.

Mentre giocava alla straziante introduzione del capolavoro Naughty Dog, un giocatore ha scoperto un dettaglio impressionante: gli orologi del gioco mantengono un tempo costante.

Invece di mostrare orari casuali o rimanere fermi, gli orologi in The Last of Us tengono effettivamente il tempo con quelli del mondo reale. Tuttavia, questo dettaglio interessante presenta alcuni limiti.

L'utente di Reddit Spaceman ha condiviso un'immagine che mostra come l'orologio del cellulare del gioco tenga effettivamente il tempo.

Un altro fan ha poi eseguito un esperimento in cui ha aspettato per diverse ore per vedere per quanto tempo l'orologio avrebbe funzionato.

Durante il test, Spaceman ha scoperto due cose: in primo luogo, il telefono ha effettivamente mantenuto l'ora in linea con gli orologi del mondo reale e, in secondo luogo, l'orologio ha funzionato solo fino alle 2:59 del mattino prima di tornare all'1 del mattino.

Inizialmente, il giocatore voleva vedere se poteva aspettare fino al mattino, ma il telefono non è mai arrivato alle 3. Ad ogni modo, si tratta di un dettaglio realmente sorprendente.

Restando in tema, ricordiamo che The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio: se avevate già acquistato l'esclusiva PS4, basterà acquistare l'apposito upgrade per un costo di 10 euro.

Ma non è tutto: tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno davvero "inediti": Neil Druckmann ha chiarito che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.