The Last of Us S2, la polemica ora è tra bottiglia e mattone

La seconda stagione di The Last of Us è appena iniziata e ha già acceso i primi dibattiti tra i fan.

Nella mia recensione senza spoiler della nuova serie vi ho del resto spiegato pro e contro di questa stagione.

No, stavolta non si parla di scelte narrative controverse o colpi di scena, ma di... oggetti da lanciare. Nello specifico: bottiglia o mattone?

Durante il primo episodio della serie tratta dal cult Naughty Dog (che trovate su Amazon), Ellie e Dina si ritrovano in un mercato abbandonato, dove scoprono che un clicker si aggira tra le corsie insanguinate.

Ellie, per attirare l’attenzione del mostro, lancia una bottiglia. Un gesto semplice, ma sufficiente a scatenare una vera e propria guerra nei forum e sui social tra chi considera la bottiglia il miglior strumento da usare nel gioco e chi, invece, resta fedele al caro vecchio mattone.

Gli appassionati di lunga data sanno bene quanto questi oggetti — entrambi comuni nel mondo post-apocalittico di The Last of Us — siano fondamentali per la sopravvivenza. Le bottiglie sono perfette per distrarre i nemici, mentre i mattoni sono più efficaci per stordire o colpire direttamente.

Secondo alcuni fan, la scena con la bottiglia è un chiaro omaggio al gameplay del titolo, e c’è persino chi ha raccontato di aver applaudito in casa nel vedere Ellie scegliere proprio quella.

Altri, invece, si sono sentiti traditi dalla mancanza del mattone, definendolo più utile e versatile, soprattutto nel primo capitolo della saga.

Su Reddit e X, lo scontro è accesissimo. C’è chi si definisce con orgoglio un “Bottlehead”, mentre i “Brickhead” — nome che molti preferirebbero evitare — rivendicano le virtù del loro oggetto preferito.

La verità? Come sempre, dipende dallo stile di gioco: serve distrarre? Meglio la bottiglia. Serve colpire duro? Il mattone è la scelta giusta.

Con tutta la stagione davanti, c’è ancora tempo per dare anche al mattone il suo momento di gloria. Restando in tema, The Last of Us S2 ha anche un Easter Egg da un puzzle iconico del gioco: lo avete visto?