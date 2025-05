The Last of Us Part II, scoperto un dettaglio nascosto dopo 5 anni

Cinque anni dopo la sua uscita, The Last of Us Part II continua a stupire con dettagli nascosti che testimoniano l’incredibile cura di Naughty Dog.

L’ultimo esempio? Un’animazione quasi impercettibile legata alla gravidanza di Dina, notata da un giocatore attento e diventata virale nel weekend su X.

L’utente V4LKILLS ha condiviso una clip in cui Dina si accarezza dolcemente il ventre mentre Ellie è girata di spalle.

Ma non appena il giocatore muove Ellie e la fa voltare verso di lei, Dina smette immediatamente quel gesto. Una sfumatura così sottile che molti — noi compresi — non avevano mai notato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

E non è l’unico dettaglio che continua a sorprendere: alcuni giocatori hanno ricordato come anche Abby abbia un’animazione dedicata alla sua paura delle altezze.

Se si guarda giù da un punto elevato mentre si controlla Abby, il suo corpo si irrigidisce e cambia postura, rendendo tangibile la sua ansia.

The Last of Us Part II (che trovate su Amazon) non è nuovo a queste trovate: respiri affannosi, sguardi non detti, gesti silenziosi — tutto contribuisce a un realismo che va oltre il semplice gameplay.

Ma scoprire nuovi particolari dopo così tanti anni è la prova della maestria con cui è stato realizzato.

Ci sono giochi belli, e poi ci sono quelli che vivono, che respirano insieme a te mentre li giochi. The Last of Us Part II appartiene a questa seconda categoria. La scena di Dina non è un semplice dettaglio tecnico: è umanità silenziosa, è storytelling ambientale allo stato puro.

E se dopo cinque anni siamo ancora qui a notare cose nuove, vuol dire che Naughty Dog non ha solo creato un gioco — ha costruito un mondo che merita di essere esplorato ancora e ancora.

Del resto, anche l'episodio 6 di The Last of Us Stagione 2 a quanto pare nasconde qualche sorpresa.