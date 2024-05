The Last of Us Part II Remastered è in prova gratis su PlayStation Plus Premium

Sony ha deciso di riservare agli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium una nuova prova gratuita molto interessante: da questo momento potete infatti scaricare sulle vostre console la versione in prova di The Last of Us Part II Remastered.

Come i fan ben sapranno, uno dei vantaggi esclusivi del piano più elevato del servizio in abbonamento permette di scaricare delle versioni in prova esclusive per testare con mano i primi istanti dei videogiochi più attesi.

Questa nuova prova vi permetterà di scoprire le prime due ore di gioco della seconda avventura di Ellie, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo o eventuali acquisti obbligatori.

Il download è già disponibile da questo momento: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di gioco, che trovate anche al seguente indirizzo, e selezionare l'apposita versione in prova.

Se vorrete continuare a giocare anche dopo il termine di queste 2 ore, sarà ovviamente necessario acquistare la versione completa (la trovate in sconto su Amazon): questo vi permetterà di mantenere tutti i vostri progressi e proseguire da dovete avrete interrotto l'ultima volta.

Si tratta indubbiamente di una delle prove gratuite più interessanti aggiunte da PlayStation Plus Premium negli ultimi tempi, trattandosi dell'edizione definitiva di un autentico capolavoro della scorsa generazione.

A tal proposito, segnaliamo che la prova gratuita è valida soltanto per l'edizione Remastered: l'edizione originale su PS4 non è inclusa in questa iniziativa, rendendo il test gratuito valido solo per gli utenti PS5.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che solo pochi giorni fa è stato rilasciato un nuovo gioco gratis al day-one come parte del Catalogo giochi di PS Plus Extra, ed è un'autentica perla indie.

Restiamo invece in attesa di scoprire quali saranno tutte le novità previste per l'aggiornamento di maggio, ma grazie a Ubisoft conosciamo già i nomi dei primi 2 giochi gratis.