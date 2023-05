The Last of Us Part I su PC si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Naughty Dog e Iron Galaxy hanno appena rilasciato l'aggiornamento 1.05 per The Last of Us Part I su PC, proseguendo il lavoro di ottimizzazione per un lancio che, al momento, non ha affatto soddisfatto le aspettative.

Il porting dell'esclusiva PS5 (la trovate su Amazon) è infatti uscito in uno stato semplicemente inaccettabile, provocando numerosi problemi e diventando addirittura ingiocabile per alcuni utenti.

Una situazione che avevamo sottolineato anche nella nostra recensione e che era stata ammessa anche dalla stessa Naughty Dog, con tanto di promessa di nuovi aggiornamenti per provare a risollevare la situazione.

Ed effettivamente sono arrivate diverse patch correttive, ma nessuna di queste era ancora intervenuta efficacemente su quelli che erano gli effettivi problemi di The Last of Us Part I su PC, legati a un utilizzo eccessivo di CPU e un caricamento eccessivo degli shader.

Come riportato da DSOGaming, pare che finalmente Naughty Dog e Iron Galaxy abbiano iniziato a muovere i primi passi in tal senso: la nuova patch, già disponibile per il download, intende infatti lavorare più nel dettaglio su una migliore ottimizzazione del porting.

Oltre ai consueti bugfix segnaliamo infatti una riduzione dei tempi per la costruzione degli shader, l'ottimizzazione del codice per migliorare le performance globali delle CPU e una riduzione dell'impatto delle texture sulla VRAM, consentendo dunque ai giocatori di migliorare le prestazioni.

Sono stati implementati anche bugfix specifici per gli utenti AMD, con miglioramenti ai tempi di caricamento e per gli shader, che in alcuni casi potevano richiedere tempi di costruzione particolarmente longevi.

Gli sviluppatori segnalano anche di aver risolto alcuni crash improvvisi che potevano accadere con specifiche configurazioni di PC: insomma, questo aggiornamento potrebbe davvero rappresentare la luce in fondo al tunnel per il porting di The Last of Us Part I.

Non possiamo che augurarci che presto anche gli utenti PC riescano a godersi al meglio questo capolavoro: del resto, ricordiamo che la versione originale di The Last of Us è stata premiata con l'ambito ingresso nella World Video Game Hall of Fame.