The Last of Us è ufficialmente entrato nella World Video Game Hall of Fame: ecco tutti i vincitori

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato ufficialmente i risultati della World Video Game Hall of Fame 2023, selezionando i nuovi titoli da consacrare ufficialmente nella storia dei videogiochi.

Proprio come ogni anno, gli utenti hanno avuto la possibilità di votare tra diverse nomination, in base alle quali i 4 giochi più votati entreranno a far parte di questa speciale Hall of Fame.

Come segnalato da ComicBook, nelle scorse ore sono arrivati i primi risultati ufficiali, ufficializzando i 4 videogiochi entrati a far parte di questa speciale categoria e tra i quali emerge in particolar modo The Last of Us, l'amatissima esclusiva di casa PlayStation (trovate il remake PS5 su Amazon).

Ben 10 anni dopo il suo debutto originale su PS3, avvenuto nel 2013, l'avventura di Ellie e Joel è diventata ancora una volta di grande attualità grazie al successo della serie TV prodotta da HBO, facendo conoscere la serie di Naughty Dog anche ai telespettatori e portando anche a un aumento delle vendite per i videogiochi stessi.

Ma The Last of Us è, come detto, soltanto uno dei 4 giochi entrati nella World Game Hall of Fame: il secondo titolo selezionato è infatti Wii Sports, uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi e — probabilmente — uno dei veri artefici dietro il successo dell'omonima console di casa Nintendo.

Il terzo gioco in classifica è invece Computer Space: un titolo che potrebbe non essere familiare per molti utenti più giovani, ma che lo Strong National Museum of Play ricorda essere stato «il primo videogioco commerciale», lanciato ufficialmente nel 1971. Un risultato storico per il medium e che meritava di essere riconosciuto ufficialmente.

Ultimo, ma non per importanza, nome della lista è invece Barbie Fashion Designer: l'adattamento videoludico della celebre bambola di casa Mattel è stato premiato per aver dimostrato che nel mercato c'è ampio spazio anche per il pubblico femminile.

Risultati dunque molto interessanti e che dimostrano in tutti i casi l'importante crescita del medium, sia per traguardi storici raggiunti che per l'evoluzione stessa del videogioco.

Gli autori di The Last of Us potranno certamente essere soddisfatti di questo risultato, in vista anche dei lavori in corso per la Stagione 2 che dovrebbe correggere un "difetto" della prima serie.