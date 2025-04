The Last of Us Part 2 Remastered diventa next-gen, gratis, grazie ai fan

Una piccola rivoluzione grafica arriva su The Last of Us Part 2 Remastered su PC grazie al lavoro di un singolo modder.

BeyondDreams ha infatti sviluppato un preset personalizzato per Reshade che introduce effetti di Ray Tracing Ambient Occlusion e Ray Tracing Global Illumination in un titolo (che trovate su Amazon) che nativamente non supporta la tecnologia Ray Tracing.

Questa modifica rappresenta un significativo passo avanti per la qualità visiva dell'esperienza, portando miglioramenti sostanziali all'illuminazione ambientale e alla profondità delle scene di gioco senza richiedere interventi ufficiali da parte degli sviluppatori.

Basata sui framework Complete RT e eLITE RT, la mod interviene specificamente sull'illuminazione del cielo, sull'occlusione ambientale e sull'illuminazione globale.

I miglioramenti sono notevoli nonostante si tratti di una soluzione che lavora in "screen space", ovvero utilizzando le informazioni di profondità già disponibili nell'immagine renderizzata piuttosto che calcolando il percorso reale della luce come farebbe un sistema di Ray Tracing nativo.

Complete RT, uno dei preset Reshade più avanzati disponibili, offre una serie di shader per il Ray Tracing in spazio schermo che consentono di aggiungere illuminazione globale, occlusione ambientale e riflessioni sia opache che lucide ai giochi che non supportano nativamente queste tecnologie.

È importante chiarire che il Ray Tracing implementato tramite Reshade presenta limitazioni intrinseche rispetto alle soluzioni native. L'assenza di informazioni geometriche complete impedisce calcoli di rimbalzo della luce accurati come quelli presenti nei giochi sviluppati specificamente per supportare questa tecnologia.

Nonostante questo, i risultati ottenuti rappresentano comunque un miglioramento visivo significativo.

La mod è liberamente scaricabile dal link fornito da BeyondDreams qui e si installa facilmente seguendo le istruzioni incluse. La compatibilità con diverse configurazioni hardware potrebbe variare, e utenti con schede grafiche meno potenti dovranno probabilmente ridurre la risoluzione o alcune impostazioni per ottenere prestazioni fluide.

L'interesse della community per il miglioramento di titoli anche recenti come The Last of Us Part 2 Remastered (che ho recensito qui) dimostra come l'ecosistema PC continui a offrire possibilità di personalizzazione dell'esperienza impossibili su altre piattaforme.

