The Last Faith, il Bloodborne in 2D, ha finalmente una data

È dal 2021 che teniamo sotto i riflettori The Last Faith, un affascinante ibrido tra Castlevania e Bloodborne, che mescola meccaniche da metroidvania (appunto) ad altre da soulslike, in un'ambientazione che richiama il fascino gotico e putrescente di Yharnam.

Proprio nelle scorse ore, il gioco è tornato a farsi vedere durante il Future Game Show 2023 (qui il nostro riepilogo completo), durante il quale con un trailer ha finalmente confermato la sua definitiva finestra di lancio.

Per mettere le mani sul gioco, realizzato con una accattivante pixel art in 2D, dovrete attendere ottobre, quando esordirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, lo vedremo anche su Nintendo Switch.

Ad accompagnare l'annuncio c'è il fatto che ora, sul sito ufficiale del gioco, potete anche registrarvi per partecipare a una beta chiusa, che vi permetterà di testare il titolo (e aiutare gli sviluppatori nella rifinitura) prima del suo lancio definitivo.

«I fan di The Last Faith, che sono stati di grande ispirazione, hanno atteso con un livello di pazienza non comune, per novità sul gioco. Sono più che entusiasta di poter confermare che la loro attesa è quasi finita!» ha dichiarato Rob Crossley di Playstack, publisher del gioco, in un comunicato stampa. «Il gioco sarà loro a partire da questo ottobre e nelle prossime settimane avremo molto altro da condividere».

In precedenza, ricorderete, il nostro Domenico Musicò aveva già messo le mani su una build preliminare di The Last Faith, rimanendone positivamente impressionato: se vi siete persi la sua anteprima completa, potete recuperarla a questo indirizzo.

E, a proposito di figli illegittimi di Bloodborne, in queste ore si è fatto notare anche Lies of P, l'altrettanto imminente soulslike che si ispira candidamente al capolavoro di FromSoftware e che potete provare gratis con una demo. Noi lo abbiamo fatto in anteprima e ve ne abbiamo dato conto nel nostro articolo.

Per tutte le altre novità in arrivo dalla Summer Game Fest, ovviamente visitate l'hub di SpazioGames.