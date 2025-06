Mario Kart World è stato annunciato fin da subito come un'esperienza molto più grande rispetto ai precedenti capitoli della saga: non solo Nintendo ha offerto ai giocatori un mondo molto più ampio da esplorare, ma ha deciso di raddoppiare il numero massimo di corridori su ogni pista, passando dai 12 dell'ottavo capitolo a ben 24.

Un'idea che, nelle intenzioni di Nintendo, avrebbe dovuto aumentare il divertimento complessivo grazie a un maggior numero di giocatori da battere, ma che in realtà si sta rivelando un'esperienza molto più frustrante del previsto.

Come segnalato da TheGamer, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di chi segnala come vincere in Mario Kart World sia puramente questione di fortuna e dove la bravura c'entra ben poco: con 24 giocatori è infatti molto più facile assistere a un vero e proprio assalto di oggetti, finendo dalla prima alle ultime posizioni in un batter d'occhio.

Gli stessi giocatori segnalano che le partite scorrono invece in maniera molto più fluida se ci si trova in lobby con un massimo di 12 giocatori, confermando che raddoppiare il numero di utenti in partita sta provocando più danni che benefici.

Sia chiaro, Mario Kart non è mai nato per essere un'esperienza puramente competitiva: le rimonte che derivano dagli oggetti sono sempre state parte del divertimento, ma con l'ultimo capitolo per Switch 2 (che trovate in versione fisica su Amazon) c'è la sensazione che si sia un tantino esagerato con l'effetto caotico.

Ed effettivamente anche il nostro Valentino Cinefra aveva evidenziato questa problematica nella recensione dedicata, segnale che evidentemente qualcosa non ha funzionato come doveva dal punto di vista del bilanciamento.

Staremo a vedere se Nintendo deciderà di ascoltare i feedback dei fan e provare a tamponare il caos, quantomeno per provare a far emergere maggiormente l'abilità.

Altrimenti, tanto varrebbe tirare un dado prima dell'inizio delle partite per stabilire il vincitore.