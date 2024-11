Black Myth: Wukong festeggia il primo GOTY con una "sorpresa" in arrivo

Nel 2024 ricorderemo senz'altro Black Myth: Wukong per essere stato un piccolo caso mediatico diventato rapidamente un fenomeno, e Game Science si prende il tempo dal palcoscenico per annunciare una "sorpresa".

Nella giornata di ieri, infatti, l'action cinese ha vinto il premio più importante ai Golden Joystick Awards 2024: l'Ultimate Game of the Year.

Considerati tra i premi più prestigiosi del settore, dopo i The Game Awards e i BAFTA, i Golden Joystick si distinguono per una particolarità: i vincitori sono scelti interamente dai giocatori, con oltre 11 milioni di voti espressi quest'anno. Di fatto si tratta del primo GOTY per Wukong, che potrebbe bissare il successo anche ai The Game Awards 2024 visto che è candidato insieme a tanti altri nomi illustri.

Un premio importante che Game Science ha voluto supportare dando un annuncio interessante ai fan (tramite The Gamer).

Durante la cerimonia di premiazione, il direttore del gioco Feng Ji ha ringraziato i fan con un discorso che ha riservato una gradita sorpresa.

Oltre al DLC già annunciato per gennaio 2025, Ji ha anticipato che ci sarà qualcosa di speciale per i giocatori entro la fine del 2024. «Se non avete ancora giocato a Black Myth Wukong, siete fortunati. Ora avete un motivo in più per provarci», spiega Ji:

«Ovviamente, potreste aver già completato il nostro gioco. Anche questo va benissimo, continuate a seguirci e potrebbero esserci delle sorprese ad attendervi più avanti quest'anno.»

Visto che Black Myth: Wukong riceverà un'edizione fisica (ma intanto ci sono i gadget su Amazon) e il già citato DLC a gennaio, la sorpresa di Ji è qualcosa di diverso, a questo punto.

Potrebbe arrivare una nuova modalità di gioco, oppure l'annuncio dell'edizione Xbox che è stata vociferata in questi mesi ma mai confermata.

Nel frattempo, sempre per celebrare il successo del primo premio, potete provare Black Myth: Wukong gratis se avete PlayStation Plus Premium.