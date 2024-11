Helldivers 2 trionfa e si porta a casa un GOTY

I premi TIGA 2024 hanno celebrato le eccellenze dell'industria videoludica britannica, con Helldivers 2 di Arrowhead Game Studios e Sony che si è aggiudicato i riconoscimenti più prestigiosi come Gioco dell'Anno e Miglior Innovazione Tecnica.

La cerimonia, organizzata annualmente dall'associazione di categoria TIGA, ha visto trionfare diversi titoli di spicco.

Sony Interactive Entertainment ha ottenuto ulteriori premi per Marvel's Spider-Man 2 (Miglior Uso di una Licenza) e The Last of Us Part 2 Remastered (Miglior Narrativa).

Tra gli altri vincitori di rilievo, come riportato anche da GamesIndustry.biz, Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory e Microsoft ha conquistato i premi per Miglior Gioco d'Azione e Avventura e per la Diversità nei Giochi.

Paper Trail di Newfangled Games si è distinto per Creatività e Miglior Gioco Casual, mentre Still Wakes the Deep di The Chinese Room ha vinto per il Miglior Design Audio e l'Heritage nei Giochi.

Sul fronte aziendale, Dlala Studio è stato nominato Miglior Piccolo Studio del 2024, mentre Rebellion ha ottenuto il titolo di Miglior Studio di Grandi Dimensioni. nDreams si è aggiudicato il premio di Miglior Editore dell'anno.

Non sono mancati i riconoscimenti individuali: Simon Iwaniszak, direttore di Red Kite Games, ha ricevuto il premio per la Leadership Eccezionale, mentre Patrick Buckland, fondatore e CEO di Stainless Games, è stato nominato Personalità Eccezionale dell'Anno.

I TIGA Awards rappresentano un importante momento di celebrazione per l'industria videoludica del Regno Unito, mettendo in luce l'innovazione, la creatività e l'eccellenza tecnica dei suoi protagonisti.

La varietà dei premi assegnati, che spaziano dalle categorie di gioco a quelle aziendali, offre una panoramica completa del settore e delle sue molteplici sfaccettature.

L'edizione 2024 ha confermato la forza di grandi produzioni come Helldivers 2 e Marvel's Spider-Man 2, ma ha anche dato spazio a titoli indipendenti e innovativi come Paper Trail, dimostrando la vitalità e la diversità dell'industria britannica dei videogiochi.

Questo, in attesa di scoprire chi si porterà invece il GOTY ai prossimi The Game Awards 2024: ecco quando e dove vederli.