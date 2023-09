The Elder Scrolls 6, la petizione per portarlo su PS5 è un flop

Dopo Starfield, i fan Bethesda attendono ora con trepidazione The Elder Scrolls 6, attualmente in uscita solo su PC e piattaforme Xbox.

L'ultimo RPG sci-fi ha messo quasi tutti d'accordo, ma ora gli occhi sono puntati tutti verso il prossimo The Elder Scrolls.

Nonostante il nuovo capitolo della saga sia stato annunciato troppo presto, per stessa ammissione di Todd Howard, in molti vorrebbero vederlo anche su PS5.

Ora, dopo che di recente sono arrivate brutte notizie per chi sperava che il gioco uscisse anche su console Sony, sembra proprio che la petizione dei fan per portarlo su PlayStation 5 si sia rivelata un flop senza precedenti.

Come riportato anche su GamingBible, infatti, un fan particolarmente frustrato ha espresso il proprio sdegno per il fatto che The Elder Scrolls 6 non sia multipiattaforma e ha intrapreso un'azione sotto forma di petizione su change.org.

Il fan ha dichiarato che la cosa è "inaccettabile" e che l'esclusività sui futuri titoli Bethesda deve finire.

La petizione è attiva da pochi giorni e ha raccolto solo 9 firme al momento in cui scriviamo, che ovviamente non sono affatto sufficienti.

Ovviamente, per quanto ci riguarda abbiamo sempre ritenuto le petizioni online su change.org di un'inutilità disarmante, visto che anche in questo caso nulla farà cambiare idea a Bethesda, circa gli accordi presi per TES6.

Questa non è in ogni caso l'unica petizione folle di queste settimane, visto che anche quella relativa a Starfield non scherza di certo.

Ad ogni modo, è cosa nota che The Elder Scrolls 6 dovrà affrontare la pesante eredità dello storico The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Per quanto riguarda invece il gioco Bethesda del momento, ossia Starfield, nella nostra recensione Stefania vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»