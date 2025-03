The Elder Scrolls 6 deluderà i fan? C'è chi lo pensa

Il silenzio prolungato di Bethesda riguardo The Elder Scrolls 6 continua a generare aspettative sempre più elevate tra i fan della celebre saga.

A più di sei anni dalla pubblicazione del primo teaser, l'attesa cresce esponenzialmente, alimentando un clima di entusiasmo che potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Nate Purkeypile, ex lead artist di Bethesda che ha lavorato su titoli come Fallout 3, Fallout 4, Skyrim e Starfield (che trovate su Amazon), ha espresso preoccupazioni significative riguardo alle potenziali reazioni della community quando il gioco verrà finalmente rivelato al pubblico.

Mentre i fan bramano qualsiasi informazione sul prossimo capitolo della saga, Purkeypile guarda con apprensione all'orizzonte.

L'ex artista di Bethesda teme che, indipendentemente dalla qualità finale del gioco, The Elder Scrolls 6 potrebbe affrontare una tempesta di critiche semplicemente perché non potrà mai soddisfare le aspettative ipertrofiche createsi durante questi lunghi anni di silenzio.

«Anche se The Elder Scrolls 6 sarà un grande gioco, sono sicuro che ci saranno video di un'ora su YouTube, e ancora una volta minacce di morte», ha dichiarato Purkeypile durante un intervento alla GDC, secondo quanto riportato da GamesRadar+.

«Se pubblichi un gioco che alla gente non piace, internet ti tratta come se stessi massacrando cuccioli di foca.»

La preoccupazione di Purkeypile non nasce dal nulla, ma dall'esperienza diretta con il lancio di Fallout 76, progetto che ha vissuto in prima persona e che si è trasformato in un caso emblematico di backlash digitale.

«Lanciare Fallout 76 è stata una cosa difficile, internet può essere davvero terribile», ricorda l'artista.

Mentre Bethesda continua a mantenere il riserbo sul progetto, ancora senza data, la pressione comunitaria aumenta proporzionalmente al tempo trascorso. Il rischio è che il prolungato silenzio, inizialmente una strategia di marketing, si trasformi in un boomerang quando finalmente arriveranno le prime rivelazioni sostanziali.

Nel mentre, c'è chi ha trasformato Skyrim con l'Unreal Engine 5, e potete provarlo gratis cliccando qui.