The Day Before, Babylon's Fall e tutti gli altri videogiochi morti nel 2023

Il 2023 è stato un anno da ricordare per i videogiochi per vari motivi, non sempre positivi. Abbiamo avuto tante produzioni importanti e notevoli, ma anche una serie di licenziamenti impressionante.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del licenziamento addirittura di molti dipendenti di Hasbro (oltre 1000 per la precisione), tra cui alcuni responsabili del team originale di Wizards of the Coast che ha supportato Larian Studios per la realizzazione di Baldur's Gate 3.

Il che è surreale se pensiamo che il 2023 è stato uno dei migliori anni per i videogiochi da tantissimo tempo a questa parte, nonostante non siano mancati ovviamente dei titoli non degni di nota. Quest'anno ci sono stati videogiochi davvero pessimi, e qui trovate la lista dei peggiori.

In questo contesto ci sono stati anche alcuni videogiochi che sono stati abbandonati nel 2023, ovvero i live service game per cui si è deciso di staccare più o meno metaforicamente la spina, chiudendo server e/o abbandonando lo sviluppo.

Non sono mancati i fuochi di paglia come The Day Before, ma anche delusioni incredibili come Babylon's Fall.

Ecco la lista completa dei videogiochi che sono morti nel 2023 (tramite PC Gamer), con la data di decesso:

Spellbreak - 10 gennaio 2023

Rumbleverse - 28 febbraio 2023

Babylon's Fall - 27 febbraio 2023

Blaseball - 2 giugno 2023

Knockout City - 6 giugno 2023

Only Up! - 8 settembre 2023

Call of Duty: Warzone/Warzone Caldera - 21 settembre 2023

The Cycle: Frontier - 27 settembre 2023

Gundam Evolution - 29 novembre 2023

Battlefield: Bad Company 1 and 2, e Battlefield 1943 - 8 dicembre 2023

The Day Before - chiusura pianificata per il 22 gennaio 2024

Per quanto riguarda il truffaldino The Day Before, il caso è emblematico perché sebbene morirà effettivamente il prossimo anno la decisione è arrivata quest'anno, pochi giorni dopo l'uscita.

