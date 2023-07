Tencent ha acquisito la maggioranza del team di Dying Light

Tencent è già molto presente a livello finanziario nel mercato videoludico, e ora arriva anche l'acquisizione di Techland, autori di Dying Light.

Con il secondo capitolo uscito da un po', e lo trovate su Amazon, l'acquisizione di Tencent proietta nel futuro gli autori dell'action a base di zombie.

Negli anni il colosso cinese si è infiltrata in moltissime realtà importanti, da Riot Games fino agli studi più piccoli, con in mezzo dei tentativi di scalate importantissime che hanno coinvolto anche grandi aziende come Ubisoft.

E rappresenta un nemico anche per gente come Phil Spencer e Xbox, che vogliono superare il colosso cinese in quanto a potenza economica.

L'obiettivo delle concorrenti di Tencent diventa leggermente più difficile, perché oggi è stata annunciata l'acquisizione delle quote di maggioranza di Techland.

Come riporta Windows Central, lo studio di sviluppo manterrà comunque la proprietà del marchio di Dying Light, ma la maggioranza delle quote dell'azienda è in mano a Tencent.

Il CEO di Techland, Pawel Marchewka ha commentato la notizia:

«La collaborazione con Tencent ci consentirà di andare avanti a tutta velocità con l'esecuzione della vision per i nostri giochi. Abbiamo scelto un alleato che ha già collaborato con alcune delle migliori società di videogiochi del mondo e le ha aiutate a raggiungere nuove vette rispettando il loro modo di fare le cose.»

Marchewka stesso ha confermato che la proprietà intellettuale di tutti i marchi dell'azienda rimarrà a Techland, cosi come la libertà creativa che permetterà al team di «operare nel modo in cui crediamo sia giusto».

Continua quindi l'espansione di Tencent che sicuramente non si fermerà con Techland nel prossimo futuro.

Nel quale c'è un videogioco fantasy svelato tempo fa, proprio dagli autori di Dying Light e da alcuni veterani di The Witcher: ecco i dettagli della produzione svelati finora.