Tekken 8, il nuovo combattente inedito è una vera "star"

Bandai Namco non sembra avere alcuna intenzione di fermare gli annunci legati a Tekken 8 e proprio nelle scorse ore ha svelato ufficialmente un nuovo personaggio giocabile: si tratta del secondo combattente inedito per l'ottavo capitolo della saga picchiaduro.

Dopo il precedente reveal di Azucena, questa volta è arrivato il momento di scoprire Victor Chevalier, fondatore delle UN independent forces e della Raven Forces: un avversario con abilità di combattimento sopraffine che chiunque dovrebbe imparare a temere.

Advertisement

L'annuncio era già stato anticipato da un trailer con ben 5 grandi ritorni, visto che anticipava gli imminenti annunci di due nuovi personaggi su Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon), il primo dei quali è proprio Victor Chevalier, doppiato da una star di peso.

Bandai Namco ha infatti svelato che a prestare la voce a questo nuovo personaggio sarà Vincent Cassel, l'attore francese che ha recitato in film come L'Odio, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen e Il Cigno Nero, solo per citarne alcuni: potete ammirare il nuovo combattente inedito nel trailer dedicato, che troverete allegato qui di seguito.

Sul sito ufficiale di Bandai Namco sono presenti anche alcune dichiarazioni della stella del cinema francese, che ha svelato di essere un fan di lunga data della saga picchiaduro:

«Ho scoperto Tekken negli anni '90 e ho iniziato ad appassionarmi quando è stato introdotto Eddy Gordo. Usava la Capoeira e, all'epoca, la praticavo anch'io, quindi giocavo usando solamente lui».

A tal proposito, sottolineiamo che Eddy è attualmente uno dei grandi assenti del roster di Tekken 8: chissà che non possa essere proprio lui il prossimo reveal in programma.

Cassel ha poi colto l'occasione per spiegare quali sono gli aspetti che lo hanno convinto maggiormente per accettare il doppiaggio di Chevalier:

«Ciò che mi piace di Victor Chevalier è che si tratta di un personaggio francese in un gioco così conosciuto a livello internazionale. È inoltre molto sofisticato e promuove, per il suo modo di essere e di vestirsi, una certa idea di eleganza francese. È stato questo, oltre al fatto che sia stato chiamato per dargli la voce, che mi ha portato a interessarmi al suo personaggio».

Uno dei pregi di Tekken è proprio la sua rappresentazione dei diversi paesi del mondo, non solo per il doppiaggio nella loro lingua madre — anche noi abbiamo un italiano nel cast, grazie a Claudio Serafino doppiato da Diego Baldoin — ma anche e soprattutto per il modo in cui appaiono agli occhi dei giocatori.

Difficile, insomma, dare torto all'entusiasmo di Cassel per come è stato rappresentato Victor Chevalier, che sta già conquistando tantissimi appassionati.

Ricordiamo che Tekken 8 sarà uno dei primi giochi in uscita nel 2024: una scelta adottata, secondo quanto lasciato intuire da Harada, per evitare la concorrenza di Street Fighter 6.