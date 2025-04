Tekken 8 annuncia la patch di metà maggio: ecco cosa cambia

Bandai Namco è ancora alle prese con le critiche della community di Tekken 8, che non ha affatto digerito il lancio della Stagione 2.

Gli sviluppatori hanno già fatto "mea culpa", ammettendo i propri errori e annunciando di avere in programma diversi aggiornamenti ufficiali per provare a ribilanciare un gameplay definito troppo aggressivo, anche per gli standard a cui il picchiaduro ci aveva abituato al debutto (trovate la Launch Edition su Amazon).

Il primo di questi interventi correttivi, definito per l'appunto "di emergenza", è arrivato nel corso dello scorso weekend, ma Bandai Namco è pienamente consapevole del fatto che quella patch non è sufficiente per risolvere i problemi.

Per questo motivo, gli autori di Tekken 8 hanno già voluto annunciare al proprio pubblico che è già prevista una finestra di lancio per il nuovo aggiornamento, che indicativamente sarà disponibile intorno alla metà di maggio.

Sul profilo X ufficiale dedicato alla saga di Tekken, gli sviluppatori hanno già annunciato che questo aggiornamento implementerà le seguenti modifiche:

I danni delle combo aeree saranno mitigati.

Revisione delle prestazioni di Heat Burst, ecc.

L'idea sembrerebbe dunque cercare di ridurre ancora una volta le opzioni offensive, dato che allo stato attuale Tekken 8 lascia i giocatori eccessivamente in balia delle combo avversarie: una situazione quasi tragicomica al debutto della Stagione 2 e solo parzialmente migliorato dalle precedenti patch.

Il sistema heat era già stato parzialmente rivisitato nel corso della prima patch di emergenza, ma è evidente che Bandai Namco vuole lavorare a un rework più profondo di questa funzionalità che, allo stato attuale, fornisce fin troppi vantaggi a chi sa implementare combo longeve.

Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che dopo questo intervento programmato sono previsti ulteriori aggiornamenti correttivi per i combattenti di gioco, ma che terranno maggiormente conto dei feedback che arriveranno dalla community: in altre parole, si interverrà dove ci sarà davvero bisogno di farlo.

Ciò riguarderà anche eventuali situazioni relative alle partite "one-sided", in cui gli avversari sembrano inarrestabili e che fin troppo spesso abbiamo visto nel corso della Stagione 2: possiamo solo attendere il debutto del nuovo aggiornamento e sperare di poterci mettere finalmente alle spalle il tutto come un semplice incidente di percorso.