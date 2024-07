Tekken 8, la nuova patch aggiunge Lidia e un nuovo scenario: ecco i dettagli

Tekken 8 si sta finalmente preparando al lancio del suo secondo personaggio DLC, e lo fa con un update "estivo": insieme a Lidia Sobieska, Bandai Namco ha infatti svelato che arriverà un nuovo scenario selezionabile.

Come segnalato da Gematsu, si tratta dello stage "Seaside Resort", una località sulla spiaggia perfetta per affinare le proprie tecniche di combattimenti anche con il caldo cocente di questi giorni.

A differenza di Lidia Sobieska, che essendo un personaggio DLC è disponibile solo a pagamento o per chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Ultimate, questo scenario verrà offerto gratuitamente anche per chi possiede la copia standard di Tekken 8 (lo trovate su Amazon).

Entrambe queste novità saranno disponibili nel corso dell'aggiornamento 1.06, come svelato in un trailer ufficiale che ci mostra più approfonditamente il gameplay della nuova combattente in arrivo:

Come svelato nel suo ultimo trailer, l'aggiornamento 1.06 verrà rilasciato il prossimo 23 luglio per gli utenti europei, giornata in cui sarà disponibile anche Lidia Sobieska in accesso anticipato, ovvero solo per chi ha già acquistato il Character Year 1 Pass.

Per chi desidera invece acquistarla separatamente, la seconda combattente DLC di Tekken 8 verrà rilasciata definitivamente dal 26 luglio.

Bandai Namco ha anche anticipato che ci saranno diverse novità di bilanciamento in contemporanea con queste interessanti aggiunte, ma il changelog completo sarà pubblicato soltanto pochi istanti prima che venga resa disponibile la patch.

Vi consigliamo dunque di appuntare questa data sul vostro calendario per prepararvi a una nuova battaglia, ancora una volta.

Ricordiamo che Lidia Sobieska fu svelata per la prima volta a fine maggio, mentre adesso abbiamo potuto scoprire il suo gameplay in maniera più approfondita.

Attualmente non sono stati ancora annunciati gli altri 2 combattenti DLC di Tekken 8, ma un datamine sembrerebbe averli già svelati in anticipo, dato che aveva già "spoilerato" l'arrivo di Lidia.