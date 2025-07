Bandai Namco ha appena rilasciato l'aggiornametno 2.03.01 di Tekken 8, che introduce ufficialmente il secondo personaggio DLC della Stagione 2, il pericolosissimo Fakhumram.

La sua inclusione non è stata accolta con enorme entusiasmo, considerando che su Tekken 7 era diventato popolare per diversi motivi sbagliati, ma sarà interessante scoprire se il suo arrivo nel picchiaduro di ultima generazione farà cambiare idea ai fan più scettici.

Attualmente Fakhumram è disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato il Character Pass, ma sarà disponibile per l'acquisto dall'11 luglio.

In contemporanea, l'aggiornamento introduce il nuovo scenario a pagamento Pac-Pixels, un vero omaggio nostalgico alla serie Pac-Man, anche in questo caso disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato il Character & Stage Pass.

Nel changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, Bandai Namco ha anche annunciato alcune piccole modifiche al gameplay, al fine di migliorare il bilanciamento di gioco, oggetto di critiche fin dal debutto della Stagione 2.

Nello specifico, gli sviluppatori spiegano di voler continuare a lavorare per nerfare mosse eccessivamente potenti con minimo sforzo, cercando allo stesso tempo di incentivare la varietà delle mosse in battaglia.

Bandai Namco ha anche deciso di rendere più facilmente punibili le Rage Art bloccate, in maniera tale da facilitare i KO dopo una buona lettura delle azioni avversarie.

Gli autori di Tekken 8 (lo trovate scontato su Amazon, a proposito) hanno anche anticipato che, contrariamente a quanto precendemente annunciato, l'unico personaggio che riceverà buff veri e propri sarà Devil Jin: il timore è che intervenire con buff su tutta la linea possa sbilanciare eccessivamente il gioco, motivo per il quale c'è stata una parziale marcia indietro sul tema.

Il team di sviluppo ci anticipa anche che la patch di agosto non dovrebbe introdurre modifiche eccessive al bilanciamento del gioco: dato che ad agosto si svolgeranno alcuni dei tornei più importanti di Tekken 8, l'intenzione è cercare di non mettere i difficoltà i giocatori competitivi nel bel mezzo delle competizioni.

Colgo l'occasione per ricordarvi che sappiamo già anche chi sarà il prossimo combattente DLC: si tratta di uno dei lottatori più amati.