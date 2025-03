Tekken 8 non ha ancora vinto la guerra contro i cheater

La piaga dei cheater in Tekken 8 continua a diffondersi senza alcun intervento realmente risolutivo da parte di Bandai Namco.

Dopo oltre un anno dal lancio, la comunità online del celebre picchiaduro continua a essere infestata da giocatori che utilizzano software illeciti per ottenere vantaggi sleali nelle partite classificate.

Ciò è causato dall'assenza di un sistema anti-cheat efficace: gli sviluppatori procedono infatti con ondate di ban in base alle segnalazioni, ma questo prevedibilmente non è sufficiente a fermare un vero e proprio esercito di imbroglioni.

Un nuovo report di DSOGaming ha fornito diversi esempi di giocatori che imbrogliano online, che riescono sempre a bloccare i vostri attacchi con riflessi sovrumani e impossibili nella realtà

In alcuni casi riescono perfino a non far registrare dal gioco i vostri colpi, causando ovviamente svantaggi sleali per chi vorrebbe solo dimostrare la propria bravura nelle modalità più competitive.

I content creator Mike Hollow e Blackheart59 hanno anche portato alla luce l'esistenza di un server Discord dedicato alla condivisione di software illeciti per Tekken 8: un vero esercito di imbroglioni organizzati che continua ancora oggi a operare indisturbato.

Un problema che ovviamente colpisce le versioni PC di Tekken 8, ma allo stesso tempo potrebbe convincere chi sta giocando sulle edizioni console (che trovate su Amazon) a disattivare le funzionalità cross-play, soprattutto dopo essere arrivato ai livelli più alti della modalità ranked.

I giocatori e i content creator hanno sottolineato che rank come God of Destruction sono ormai invasi da imbroglioni, senza che però Bandai Namco sia ancora riuscita ad intervenire in modo concreto.

A breve arriverà la Stagione 2, che introdurrà anche Anna come primo dei nuovi personaggi DLC, ma allo stato attuale il team di sviluppo non ha ancora annunciato nuove misure anti-cheat per fermare gli imbroglioni.

Personalmente spero che prima o poi venga implementato un software adatto allo scopo, perché questa esperienza sta diventando inevitabilmente frustrante e rischia seriamente di compromettere uno dei migliori picchiaduro degli ultimi anni.