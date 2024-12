Tekken 8, la Season 2 è ufficiale: ecco i dettagli e la data del prossimo reveal

Probabilmente l'annuncio non sorprenderà particolarmente gli appassionati storici, ma si tratta comunque di una conferma importante: Bandai Namco ha finalmente annunciato ufficialmente l'arrivo della Stagione 2 di Tekken 8, con nuovi personaggi scaricabili e tante altre novità.

L'ottavo capitolo della saga picchiaduro (trovate la Launch Edition in offerta su Amazon) si sta preparando a ultimare ufficialmente i lavori sulla prima Stagione, motivo per il quale il team di sviluppo ha colto l'occasione per annunciare anche le novità dell'aggiornamento invernale, in arrivo nei prossimi giorni.

Come riportato da Noisy Pixel, le novità sono state svelate grazie a un nuovo trailer ufficiale dedicato, che troverete allegato qui di seguito:

L'aggiornamento invernale introdurrà una nuova Modalità Foto, nuove feature di personalizzazione, un Fight Pass dedicato al 30esimo anniversario della saga e tanto altro ancora.

Il personaggio aggiuntivo finale della Stagione 1 sarà inoltre svelato nel corso dei The Game Awards 2024, dove ricordiamo che Tekken 8 è stato candidato tra i migliori picchiaduro e multiplayer: un motivo in più, di conseguenza, per seguire l'appuntamento condotto da Geoff Keighley.

Per quanto riguarda invece la Stagione 2, oltre a nuovi combattenti da svelare, troveremo importanti aggiornamenti di sistema e per il bilanciamento, nuove mosse aggiunte su tutti i personaggi e il più grande Tekken World Tour che si sia mai visto, a detta del team di sviluppo.

Ci saranno dunque tante novità in arrivo per l'ultimo capitolo del picchiaduro, ma per il momento farete meglio a puntare la sveglia per la nottata tra il 12 e il 13 dicembre, così da scoprire il quarto combattente DLC di Tekken 8.

Se non riuscirete — comprensibilmente — a stare svegli per quell'ora, niente panico: come sempre, troverete sulle nostre pagine un recap comprensivo con tutti gli annunci più importanti dall'evento.

Se dovessimo guardare soltanto i voti su Metacritic, Tekken 8 potrebbe portarsi a casa entrambi i premi per The Game Awards: chissà che questa previsione non possa essere di buon auspicio per Bandai Namco.