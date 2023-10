Tekken 8, la nuova modalità Arcade Quest si mostra in un lungo video gameplay

Bandai Namco non ha mai nascosto che con Tekken 8 vuole puntare maggiormente al coinvolgimento degli utenti che amano giocare in single player, dopo che il precedente capitolo sembrava votato quasi esclusivamente a un'esperienza multigiocatore.

L'ottavo episodio della saga picchiaduro presenterà dunque una campagna molto più corposa e che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe introdurre perfino elementi di Tekken Force, una delle più amate modalità di Tekken 3.

Advertisement

Ma le novità di Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon) in single player non si limiteranno a un "semplice" story mode, ma sarà disponibile anche una modalità esclusiva intitolata Arcade Quest.

Una modalità che dovrebbe fungere anche da tutorial per le principali meccaniche di gameplay e che proverà a riproporre l'esperienza di divertirsi in compagnia in una sala arcade, proprio come avveniva diversi anni fa.

Questa feature ci vedrà prendere il controllo di un avatar personalizzabile, affrontando numerose battaglie per salire di grado e vincere i tornei delle sale giochi: se siete curiosi di scoprirne di più, il canale YouTube di IGN US ha pubblicato un lungo catturato da ben 16 minuti di gameplay, che vi riproporremo di seguito.

L'idea sembrerebbe dunque quella di voler proporre un'alternativa al World Tour di Street Fighter 6, anche se ovviamente molto più compressa: Tekken 8 si concentrerà prevalentemente sul ricreare un'esperienza da sala giochi, piuttosto che provare a coinvolgere i giocatori nella storia.

In ogni caso, si tratta indubbiamente di una direzione inaspettata per la serie, ma che proprio per questo non può che suscitare curiosità: aspettiamo di poterla provare con mano in occasione del lancio ufficiale del gioco, previsto per gennaio 2024.

In realtà, Katsuhiro Harada ha ammesso che inizialmente Tekken 8 sarebbe dovuto uscire già da quest'estate, ma di aver preferito rinviarlo al prossimo anno per evitare lo scontro con altri picchiaduro, con probabili riferimenti a Street Fighter 6.