Tekken 8, la beta gratis è in arrivo? Nuovo indizio da Steam

Potrebbe essere più vicino del previsto il momento di provare con mano Tekken 8, l'ultimo capitolo dell'amata saga picchiaduro di Bandai Namco, prima dell'effettiva uscita ufficiale.

L'ottavo episodio dovrà raccogliere la pesante eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e si concentrerà sull'inevitabile scontro tra Kazuya e Jin, proponendo combattimenti particolarmente spettacolari.

Katsuhiro Harada aveva già anticipato ai fan di aspettarsi una beta gratis, pur non rivelando alcuna data di lancio: l'uscita di questo speciale test potrebbe essere in arrivo, stando agli ultimi indizi trapelati da Steam.

SteamDB segnala infatti che lo store di casa Valve ha aggiunto una pagina nascosta intitolata "TEKKEN 8 Playtest", suggerendo che a breve potrebbe essere annunciato ufficialmente il lancio di una speciale versione dimostrativa a tempo.

Una prova che evidentemente sarebbe pronta a sbarcare anche su PC e che, probabilmente, sarà rilasciata anche su PS5 e Xbox Series X|S con lo scopo di testare i server in vista del lancio ufficiale, proponendo allo stesso tempo un interessante assaggio del gameplay per i fan.

Del resto, Harada aveva già confermato che Tekken 8 supporterà il cross-play, dunque la beta gratuita rappresenterebbe l'occasione giusta per testare a dovere tutte le funzionalità più importanti, oltre a essere di grande aiuto per il team di sviluppo.

È stata creata anche un'apposita pagina prodotto per il Playtest, ma se proverete ad accedervi al seguente indirizzo sarete semplicemente reindirizzati alla pagina di Tekken 8.

Evidentemente, Bandai Namco si sta preparando al lancio ufficiale della beta gratuita, ma in assenza di comunicazioni ufficiali o di possibili date non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati con gli ultimi aggiornamenti.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nelle scorse giornate è stato svelato ufficialmente il trailer dedicato a Bryan Fury: un reveal che era già arrivato in anticipo per errore, facendo arrabbiare non poco lo stesso Harada.