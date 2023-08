Tekken 8, il sito ufficiale avrebbe svelato per errore 2 nuovi lottatori

Sembra che Bandai Namco possa essersi già lasciata scappare i nomi di due lottatori in arrivo su Tekken 8: nelle scorse ore è stato infatti aggiornato il sito ufficiale con due nuovi post, rimossi però in pochi istanti dopo essersi evidentemente accorti dell'errore.

Come riportato da TwistedVoxel, i post in questione avrebbero dovuto essere consueti annunci dei personaggi con trailer dedicati: dato che l'errore è durato davvero pochissimi secondi, non è stato possibile scoprire se erano stati effettivamente pubblicati filmati, però sappiamo già i nomi dei presunti combattenti.

Advertisement

Il primo di questi sarebbe un nome che i fan storici sicuramente conosceranno: si tratta del misterioso ninja Raven, pronto a fare il suo ritorno dopo essere stato assente in Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon).

Nel settimo capitolo era stato infatti sostituito da Master Raven: stando però alle indiscrezioni, il Raven di Tekken 8 dovrebbe essere lo stesso personaggio che avevamo apprezzato nel quinto e nel sesto capitolo della serie.

Curiosamente, Raven compariva anche nella lista di personaggi trapelati dal datamine della closed beta, il che sembrerebbe confermare la veridicità delle informazioni.

Il secondo personaggio dovrebbe invece essere una new entry della saga: si chiama Azucena e il suo nome era curiosamente già apparso in un precedente leak sulla piattaforma 4chan, che suggeriva altre due nuove aggiunte in arrivo.

Stando a queste indiscrezioni, Azucena dovrebbe utilizzare lo stile di arti marziali misto peruviano e dovrebbe essere accompagnata dalle new entry Reina, figlia segreta di Heihachi — forse una scappatoia per reintrodurre il suo moveset, dopo il finale del settimo capitolo — e Victor, un agente segreto francese.

Azucena non compariva nel datamine precedentemente elencato, il che potrebbe indicare che il roster della beta non è ancora del tutto completo: potrebbero esserci ulteriori sorprese in arrivo, se i leak delle scorse ore sono veritieri.

In attesa di un commento ufficiale da parte di Bandai Namco sulla questione o di ulteriori aggiornamenti, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Nelle scorse giornate abbiamo avuto la possibilità di provare la closed beta di Tekken 8: come vi abbiamo raccontato nel nostro provato dedicato, il picchiaduro appare già molto divertente e promettente.