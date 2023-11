Tekken 8, l'ultimo trailer conferma ben 5 grandi ritorni

Bandai Namco sembra ormai quasi pronta a svelare il roster completo di Tekken 8, decidendo di dare una forte accelerata ai suoi reveal: l'ultimo trailer ufficiale è stato infatti rilasciato con una strategia diversa, concentrandosi su più reveal tutti in una volta.

Il capitolo next-gen dell'amata saga picchiaduro (potete prenotarlo su Amazon) sta già costruendo una line-up di tutto rispetto, con un cast corposo e che include diversi tra i personaggi più amati dai fan.

E l'ultimo trailer ufficiale non ha svelato non uno, non due personaggi, ma addirittura 5 e tutti in una volta, lasciando poi intuire che presto potrebbero arrivare gli ultimi reveal definitivi per il roster principale.

Il primo personaggio confermato è Panda: la bestiale amica di Xiaoyu non era però particolarmente sorprendente, considerando che era già stata svelata ufficialmente dagli stessi sviluppatori sul sito ufficiale. Tuttavia, è stato confermato che avrà anche questa volta uno slot a parte nel roster, senza essere cioè una skin alternativa di Kuma.

Gli altri reveal sono invece molto più interessanti: si parte da Zafina, l'affascinante e misteriosa combattente egiziana che fece il suo esordio in Tekken 6, per poi passare a Lee Chaolan, uno dei personaggi più amati dai fan e che è ormai apparso in tutti gli episodi della serie, a eccezione di Tekken 3.

Il tutto si conclude con il ritorno di Alisa Bosconovitch, introdotta su Tekken 6 e il cui annuncio era già stato anticipato da un leak, per poi concludersi con l'inevitabile conferma di Devil Jin come personaggio giocabile.

È plausibile immaginare che ci sarà tanto spazio per la forma demoniaca di Jin Kazama, considerando che il focus dell'ottavo capitolo è proprio lo scontro — anche ideologico — contro Kazuya Mishima.

Il trailer finisce ricordandoci l'intero cast confermato fino a questo momento, anticipandoci anche che sono previsti altri due personaggi in arrivo, il primo dei quali dovrebbe essere già annunciato nelle prossime ore. Ovviamente, vi aggiorneremo tempestivamente non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che tra i grandi ritorni non ci saranno solo personaggi giocabili, ma anche una delle modalità di Tekken 3 più amate.