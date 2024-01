Tekken 8 già IN OFFERTA su eBay! Disponibilità limitata!

Come anticipato nella nostra ultima anteprima (che potete leggere qui), Tekken 8 è uno dei giochi più attesi del 2024. Questo titolo promette di essere un capolavoro, grazie al prestigio del brand e a una qualità straordinaria. E la buona notizia è che eBay ha lanciato un'offerta speciale: Tekken 8 per PS5 ora è vostro a soli 67,90€ anziché 79,90€, il primo sconto mai visto per il gioco!

Inoltre, se siete interessati ad acquistare successivamente dei videogiochi, vi suggeriamo di consultare la nostra guida ai migliori giochi per PS5, disponibile a questo link.

Vedi l'offerta su eBay

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

In uscita il 26 gennaio su tutte le piattaforme, Tekken 8 è l'ultima aggiunta a una serie leggendaria, apprezzata sia dai fan che dai nuovi giocatori. Questo capitolo non è solo per gli amanti di Bandai Namco, ma è un must-have per tutti gli appassionati di picchiaduro. Con un gameplay tecnico ma accessibile, un roster vasto e una grafica di alta qualità, Tekken 8 offre un'esperienza di gioco unica.

Il gioco è un vero spettacolo sia visivo che ludico, e presenta numerose novità, tra cui la modalità "Arcade Quest" che permette di creare un avatar per sfide offline e online. Inoltre, il ritorno della "Tekken Ball" aggiunge ulteriore divertimento, richiamando i ricordi di Tekken 3.

Tekken 8 promette un mix perfetto di spettacolarità, tecnica e narrazione, continuando la tradizione di migliorare con ogni nuova edizione. A quasi 20 anni dal suo debutto, il gioco ha conquistato un posto d'onore nel panorama videoludico.

Non perdete tempo: visitate subito la pagina di eBay dedicata a questo preorder. Ricordate, le copie sono davvero limitate e potrebbero esaurirsi in fretta!

