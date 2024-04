Tagliato il prezzo di Meta Quest 2: ora costa meno che al lancio

Con una nota condivisa sui suoi canali social e sul sito ufficiale del prodotto, Meta ha annunciato un taglio di prezzo definitivo per il suo Meta Quest 2, visore standalone (ossia che non ha bisogno di computer o monitor esterni per funzionare) che è stato lanciato a ottobre 2020. Contestualmente, sono ridotti anche i prezzi di tutti i suoi accessori.

Di recente il visore è stato proposto con degli sconti e Meta ha ora confermato che il prezzo in offerta diventa in realtà il nuovo prezzo definitivo.

Quello annunciato per gli USA è di $199, che immaginiamo si attesti su 249€ qui in Italia, come da store ufficiale.

Al lancio, Meta Quest 2 era stato proposto a $299 per la versione entry level da 64 GB e a $399 per quella da 256 GB. In seguito, la versione da 128 GB venne sostituita da una da 128 GB, mantenendo lo stesso prezzo.

Tuttavia, nel 2022 abbiamo assistito a un aumento di prezzo per Meta Quest 2, che Meta definì necessario per poter continuare a operare in virtù dell'aumento dei costi di produzione.

Il modello da 128 GB arrivò così a $399, fino al taglio a $299 di giugno 2023 e alla conferma di questi giorni che ora si pagherà $199.

A ottobre 2023 è stato lanciato Meta Quest 3, erede di questo modello, che ha invece un costo di listino di 549,99€.