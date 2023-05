Switch calerà mai di prezzo? Nintendo scioglie il dubbio

Nintendo Switch ha già una lunghissima vita alle spalle, e con l'arrivo di un presunto successore si potrebbe pensare ad un calo di prezzo. Si potrebbe.

Mentre la console continua ad aggiungere versioni limitate alla collezione, il momento potrebbe essere propizio per aggiornare il suo pricing.

Perché sebbene sappiamo che Switch 2 non uscirà definitivamente quest'anno, è anche vero che più fonti hanno dichiarato che lo sviluppo sta comunque andando avanti.

Tanto che c'è chi ci starebbe già lavorando, almeno in fase di ricerca e sviluppo, con Sharp che sta producendo i primi pezzi dell'hardware.

Per tutti questi motivi, e per il fatto che la console è già nel suo sesto anno di vita, che sia per caso arrivato il momento di un taglio di prezzo?

L'azienda ha replicato a questa possibilità, come riporta IGN US, dando una risposta molto netta durante l'ultimo report finanziario.

«Attualmente, non ci sono piani per ridurre il prezzo del nostro hardware durante questo anno fiscale», ha affermato Shuntaro Furukawa, durante la riunione con gli investitori.

Anno fiscale che si conclude al 31 marzo 2024, quindi realisticamente almeno fino ad aprile 2024 il prezzo di Switch rimarrà lo stesso.

Da quella data in poi dovremmo aspettarci forse degli aggiornamenti. In primis perché potrebbe esssere davvero il momento di qualche novità su Switch 2, nonostante la già annunciata prudenza, ma anche per un approfondimento delle dichiarazioni che ha fatto Furukawa:

«Anche se non abbiamo in programma di aumentare i prezzi, lo yen continua a essere debole e i costi di approvvigionamento rimangono elevati, quindi continueremo a monitorare attentamente la situazione.»

C'è da dire che, con i guadagni che la console ha generato finora, capiamo la poca fretta nell'aggiustare il prezzo della console. Un'hardware che ha fatto vendere 1 miliardo di videogiochi finora.

