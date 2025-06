L'ambizioso The Blood of Dawnwalker è tornato e sembra più in forma che mai, svelandoci un lunghissimo filmato gameplay da ben 21 minuti.

Il nuovo action RPG sarà guidato da Konrad Tomaszkiewicz, che in precedenza ha diretto The Witcher 3 (lo trovate su Amazon) e sembra non volerci far rimpiangere affatto l'avventura conclusiva di Geralt.

Il nuovo filmato gameplay ufficiale ci mostra numerose feature che troveremo nel gioco completo, oltre naturalmente a uno sguardo alla componente grafica e ad alcuni dialoghi in-game.

Nello specifico, potrete osservare numerosi dettagli sull'esplorazione, il combattimento direzionale, i sistemi magici e le diverse abilità vampiriche di Coen: trovate il filmato gameplay allegato qui di seguito.

Rebel Wolves e Bandai Namco hanno chiarito che il filmato in questione deriva da una build pre-beta per PC, senza alcun intervento di post-produzione successivo alla registrazione: in altre parole, i fan possono ammirare come gira davvero il gioco allo stato attuale.

Il team di sviluppo chiarisce comunque che questo non rappresenta lo stato finale del gioco, ma che comunicherà adeguatamente ogni eventuale cambiamento con una comunicazione trasparente in ogni singolo dettaglio.

In ogni caso, ritengo che già allo stato attuale The Blood of Dawnwalker sia un gioco da tenere assolutamente d'occhio: un'avventura dark-fantasy che dovrebbe conquistare chi ha già amato The Witcher 3.

L'aspetto più interessante del gameplay è sicuramente il suo combattimento direzionale: il protagonista Coen, in costante bilico tra la sua natura umana e vampiresca allo stesso tempo, dovrà studiare attentamente i movimenti dei nemici e prepararsi a contrattacare al momento giusto, con riprese cinematografiche decisamente spettacolari.

Bandai Namco ci conferma inoltre che l'uscita è prevista nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma attualmente non abbiamo ancora una data più precisa da potervi fornire.

Nel frattempo, Rebel Wolves ha già anticipato che «presto» svelerà molti altri dettagli su The Blood of Dawnwalker: vi terremo prontamente aggioranti non appena ne sapremo di più su questa interessante produzione.