Switch 2 sarebbe già in circolazione sul mercato nero, a quanto pare

La community ha spesso fatto battute su come Switch 2 sia stato con molta probabilità uno dei segreti custoditi peggio nella storia di Nintendo, ma se le ultime indiscrezioni si rivelassero veritiere la situazione potrebbe essere molto più grave del previsto.

Come segnalato infatti da GoNintendo, pare infatti che le console stiano già iniziando a finire nelle mani dei leaker, presumibilmente grazie al mercato nero e per vie illegali.

Uno dei primi leaker che aveva svelato informazioni su Switch 2, svelandone anche nello specifico il modello CAD, ora sostiene di aver messo le mani sulla console vera e propria.

In un nuovo post pubblicato sul forum Xiaohongshu, l'utente in questione addirittura suggerirebbe a chiunque sia interessato a testarne accessori di provare l'hardware a sua disposizione.

Se queste informazioni fossero veritiere, significherebbe che Switch 2 sia effettivamente in circolazione: un'ipotesi che non viene suggerita oggi per la prima volta e che appare decisamente preoccupante.

Ricorderete infatti che a offrirci un primo sguardo alla nuova console prima dell'annuncio ufficiale era stata l'azienda produttrice di accessori Genki, che svelandone il mock-up aveva anche affermato che era già possibile riuscire ad ottenere la vera console sul mercato console.

Dichiarazioni su cui l'azienda aveva poi fatto dietrofront, probabilmente su pressioni del team legale di Nintendo, ma che alla luce di queste nuove indiscrezioni tornano estremamente d'attualità.

Da parte mia non posso fare altro che invitarvi a stare alla larga da inserzioni sospette, sia perché esiste il forte rischio di entrare nel mercato dell'illegalità che per evitare potenziali truffe.

Ricordiamo che al momento è possibile acquistare soltanto le console della famiglia Nintendo Switch, come il modello OLED (che trovate su Amazon), le Lite o le console standard: al momento non è stata annunciata alcuna data di lancio ufficiale per Switch 2.

Il reveal ufficiale vero e proprio dovrebbe però arrivare nel corso del prossimo Nintendo Direct, previsto per il 2 aprile alle ore 15:00.