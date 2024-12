Switch 2 potrebbe avere una lineup di lancio notevole

Quando Nintendo Switch debuttò nel 2017, lo fece con uno dei migliori lanci di sempre nel panorama videoludico.

Grazie alla presenza di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon), considerato da molti uno dei migliori giochi di sempre, la console ibrida della Grande N partì col piede giusto.

Ma, al di là di Zelda, il lancio fu piuttosto scarso, con titoli come 1-2-Switch, Super Bomberman R e pochi altri giochi che non riuscirono a lasciare il segno. In sostanza, senza Breath of the Wild, il lancio sarebbe stato un fallimento.

Tuttavia, stando a quanto rivelato da un noto insider Nintendo, la lineup di giochi al lancio di Nintendo Switch 2 sarà più ricca rispetto a quella di Switch 1, grazie alla presenza di più giochi di terze parti, come riportato anche da CB.

L'insider Samus Hunter, noto per la sua affidabilità in merito a Nintendo, ha alimentato queste voci.

Samus Hunter aveva anticipato correttamente l’arrivo di Xenoblade Chronicles X su Switch, confermando la sua competenza in materia. Nonostante ciò, le informazioni devono essere prese con cautela, in quanto mancano dettagli specifici, come i titoli esatti che accompagneranno la console e la data di lancio ufficiale.

Alcuni rumor suggeriscono che un nuovo Mario Kart non sarà pronto per il lancio, ma potrebbe esserci un remake di un celebre gioco PS1, ossia Final Fantasy IX.

Inoltre, è stato riportato da più fonti che un nuovo gioco di Mario 3D potrebbe fare da "punto di riferimento", proprio come Breath of the Wild ha fatto per Switch.

Questo significa che, pur mantenendo una selezione simile a quella di Switch al lancio, la seconda generazione della console beneficerà di un numero maggiore di titoli grazie alla partecipazione dei partner esterni, qualcosa che il primo modello di Switch non aveva al suo esordio.

Con queste premesse, i fan della Nintendo sono in attesa di scoprire cosa riserverà la nuova console ormai in arrivo, sperando che sappia ripetere il successo del suo predecessore, ma con una lineup decisamente più ricca e diversificata.