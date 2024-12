Nintendo Switch 2 verrà svelata tra meno di 100 giorni

In casa Nintendo prosegue ancora il silenzio sulla sua prossima console ibrida, ma nelle scorse ore è stato tagliato un altro piccolo traguardo che ci avvicina sempre di più al reveal ufficiale.

Ricordiamo infatti che la grande N aveva già annunciato ufficialmente una deadline per il reveal di "Nintendo Switch 2", confermando che la nuova console sarà svelata con certezza entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima del 31 marzo 2025.

La casa di Kyoto ha ribadito più volte di non aver ancora cambiato questa finestra temporale e che i suoi piani restano immutati, cogliendo l'occasione per confermare che le nuove console saranno retrocompatibili con tutti i giochi e servizi delle attuali console (trovate il bundle di Switch OLED con Mario Kart 8 su Amazon, a proposito).

Di consguenza, come ricordato da Nintendo Life, siamo ufficialmente entrati negli ultimi 100 giorni che ci separano da un reveal certo della console, sperando ovviamente che la finestra temporale sia notevolmente più breve.

Nello specifico, se prendiamo in analisi il 31 marzo 2025 come ultima data possibile, da oggi 23 dicembre ci separerebbero solo 99 giorni da questo fatidico appuntamento, corrispondenti a circa 14 settimane complete.

È probabile che il reveal arriverà poche giornate o settimane prima dell'effettiva conclusione dell'anno fiscale, come stratagemma non solo per entusiasmare gli appassionati, ma anche per far aumentare di valore le azioni della compagnia.

In ogni caso, l'attesa dei fan sta finalmente per terminare, anche se sarà necessario sopportare ancora qualche settimana di voci di corridoio e rumor più o meno credibili.

Se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti degni di nota, ovviamente li scoprirete tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, Nintendo ha già avuto l'occasione di festeggiare un altro traguardo estremamente importante: nel mercato statunitense, Switch è riuscita a superare le vendite totali di PS2.

Nel mercato mondiale è ancora guerra aperta, ma ciò dimostra quanto la console ibrida continui a conquistare ancora oggi milioni di appassionati.