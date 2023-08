Switch 2 potrebbe non essere retrocompatibile con la prima Switch

Se lo sviluppo di "Switch 2" in casa Nintendo sembrerebbe ormai praticamente certo, le effettive caratteristiche tecniche restano ancora in forte discussione, facendo emergere nelle scorse ore perfino potenziali brutte notizie.

Nelle precedenti giornate vi avevamo segnalato numerose indiscrezioni e report sull'erede di Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), tra cui quello di VGC che ci aveva anticipato tanti dettagli molto interessanti.

Tra questi vi è una finestra di lancio nella seconda metà del 2024 e la possibilità di un utilizzo di schermi LCD in sostituzione degli OLED dell'ultimo modello — suggestione ribadita anche da un altro noto insider — ma la redazione di VGC ha fatto emergere anche un ulteriore dubbio riguardante la retrocompatibilità.

Wccftech segnala infatti che nell'ultima puntata del loro podcast, la redazione di VGC svela di aver interrogato due sviluppatori diversi sulla presenza della retrocompatibilità in Switch 2, ricevendo risposte contrastanti.

Se uno dei due sviluppatori — chiaramente anonimi — avrebbe infatti confermato la presenza della retrocompatibilità, l'altro ne avrebbe invece negato l'esistenza, rendendo dunque difficile capire le effettive caratteristiche della console.

Resta la possibilità che Nintendo abbia mandato devkit diversi in base ai team di sviluppo, rivelando più o meno feature in base alla loro vicinanza all'azienda, ma è ovviamente difficile saperlo con certezza: da parte nostra riteniamo difficilmente credibile l'assenza della retrocompatibilità, dato che la casa di Kyoto si era già espressa chiaramente in merito e aveva perfino confermato il ritorno degli Account Nintendo proprio per importare facilmente i dati.

In ogni caso, tutti gli altri dati tecnici che erano stati segnalati precedentemente — come la memoria interna particolarmente ampia e la potenza grafica — sarebbero già stati confermati da entrambi gli sviluppatori, lasciando dunque solo un forte dubbio sull'effettiva retrocompatibilità.

Ovviamente, non possiamo che ricordarvi che tutte queste informazioni non sono state commentate da Nintendo e che, di conseguenza, vanno prese con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito.