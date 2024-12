Switch 2 potrebbe avere un "problema" con 1080p e 4K

La prossima console di Nintendo, la tanto attesa Switch 2, dovrebbe fare ampio uso della tecnologia DLSS di NVIDIA per migliorare la qualità visiva, ma potrebbe non riuscire a mantenere risoluzioni elevate, come il 1080p in modalità portatile e il 4K in modalità docked, per i titoli più complessi.

Ora, durante un episodio del loro podcast, gli esperti di Digital Foundry hanno condiviso alcune previsioni basate sull’attuale tecnologia NVIDIA e sui limiti dell’hardware mobile che alimenterà la Switch 2 (via Wccftech).

È probabile che il DLSS punti a risoluzioni comprese tra 720p e 900p in modalità portatile, dato il costo computazionale crescente all’aumentare della risoluzione. Titoli meno impegnativi, come i port di giochi PlayStation 4 e Xbox One, potrebbero raggiungere i 1080p.

In modalità docked La risoluzione potrebbe arrivare a 1440p per i titoli meno esigenti, mentre i giochi di nuova generazione potrebbero fermarsi a livelli più bassi, compromettendo la qualità visiva o le impostazioni grafiche per mantenere prestazioni accettabili.

Per i giochi sviluppati da Nintendo, invece, è probabile che venga adottata una strategia più mirata, con contenuti visivi più semplici ma risoluzioni superiori, mantenendo i costi di sviluppo contenuti.

I giochi basati su Unreal Engine 5, notoriamente esigenti, rappresenteranno una sfida significativa. Tecnologie come Lumen diventano rumorose a risoluzioni molto basse, rendendo necessario trovare un equilibrio tra risoluzione interna, output finale e qualità visiva complessiva.

Tuttavia, grazie allo schermo relativamente piccolo della console, risoluzioni più basse potrebbero comunque apparire accettabili per la maggior parte dei giocatori.

Non è escluso che NVIDIA possa sviluppare una versione leggera del DLSS ottimizzata per la Switch 2, seguendo l’esempio di Hello Games, che ha utilizzato una versione semplificata di AMD FSR 2 per il porting di No Man's Sky su Switch. Questa variante potrebbe garantire un miglioramento visivo senza richiedere risorse computazionali eccessive.

In attesa della rivelazione ufficiale, i rumor indicano che un evento dedicato potrebbe essere pianificato per maggio 2025, anticipando un possibile lancio a giugno.

Se queste previsioni saranno confermate, sarà interessante vedere come Nintendo bilancerà innovazione tecnologica e accessibilità, due pilastri fondamentali della sua strategia. Del resto, pare proprio che Switch 2 potrebbe avere caricamenti rapidissimi per i giochi.