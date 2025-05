Nintendo ha annunciato diverse novità in arrivo per l'emulazione dei classici Nintendo 64 attraverso il servizio in abbonamento, che saranno disponibili in esclusiva su Switch 2.

Come segnalato da Eurogamer, la casa di Kyoto ha infatti pubblicato un nuovo video dove vengono svelati alcuni miglioramenti quality-of-life che verranno introdotti esclusivamente sulle nuove console ibride, per quanto riguarda il catalogo della console a 64-bit.

Nello specifico, Nintendo svela che sarà presto possibile applicare un filtro CRT, per emulare la qualità visiva dei vecchi televisori a tubo catodico, ma la novità più interessante sarà l'utilizzo del Rewind, con cui "riavvolgere" la partita nei momenti più delicati.

Entrambe queste feature saranno purtroppo disponibili esclusivamente su Switch 2: non è chiaro il perché di questa limitazione, dato che un filtro CRT non sembra essere così dispendioso da richiedere addirittura un nuovo hardware.

In ogni caso, segnalo che per chi intende continuare a giocare i propri classici sulle console ibride attualmente in commercio c'è un'ulteriore novità in arrivo, anche per le prime Switch.

Nintendo ha infatti confermato che per entrambe le console sarà presto possibile rimappare i pulsanti: una feature di accessibilità che dovrebbe rendere più agevoli le vostre partite, dato che potrete configurare i controller nel modo che più preferite.

Ricordiamo che il catalogo di giochi classici per Nintendo 64 è disponibile esclusivamente con il Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon): l'abbonamento Standard di Switch Online include infatti soltanto i cataloghi NES, SNES e Game Boy.

Queste novità probabilmente non spingeranno da sole l'acquisto di una console Switch 2, ma almeno si tratta di ulteriori bonus per chi intendeva recuperare questi classici sui nuovi hardware.

Resta da capire perché non sia stato possibile applicare queste migliorie anche sulle precedenti console: difficile sapere con certezza se non sia stato possibile per limiti hardware o per semplici "strategie marketing".