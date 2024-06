Switch 2 ha già un big dell'industria pronto a supportarla

Anche se siamo ancora all'oscuro dei piani di Nintendo per il successore di Nintendo Switch, a quanto pare qualcuno è già pronto a svilupparci i suoi giochi.

Sappiamo in ogni caso che la console non sarà un nuovo modello come Switch OLED (la trovate su Amazon), bensì una vera e propria nuova piattaforma dotata di specifiche uniche.

Nintendo ha anche confermato che la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale, quindi a breve ne sapremo di più.

Nel mentre, VGC ha recentemente intervistato il veterano sviluppatore di videogiochi Goichi "Suda51" Suda per parlare di una serie di argomenti, tra cui i suoi pensieri su Switch 2 e se ha intenzione di sviluppare qualcosa per la piattaforma.

«Proprio come tutti gli altri, non ho idea di cosa stia per arrivare. Ma non vedo l'ora di vedere che cosa inventeranno, sia come giocatore che come sviluppatore.

Switch è una piattaforma di grande successo e in tutto e per tutto fantastica, quindi mi sarebbe difficile trovare parti di essa che non siano “abbastanza buone”, e ha fatto grandi cose per i giochi indie in particolare.

Penso che Switch sia fantastica non solo per i giocatori di tutti i tipi, ma anche per gli sviluppatori di tutti i tipi, in particolare quelli indie.»