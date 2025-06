Dopo aver superato il primo weekend di lancio di Nintendo Switch 2, stanno iniziando ad arrivare in queste ore i primi dati ufficiali sulle vendite delle console ibride, così da poter capire quale sarà la reazione del mercato di fronte alla nuova generazione della grande N.

Attualmente stanno circolando per la maggior parte dati confusi e che attualmente è impossibile verificare, ma proprio pochi istanti fa sono arrivate le prime conferme dal Regno Unito, che ci svelano come Nintendo potrebbe avere tra le mani un altro grande successo assicurato.

The Game Business segnala infatti i dati riportati dall'agenzia NielsenIQ, relativi alle vendite della console nel Regno Unito: ebbene, pare che Switch 2 sia stata la console di maggior successo di Nintendo al debutto sul territorio inglese.

Tuttavia, Nintendo non è ancora riuscita a conquistare una posizione nel podio delle console più vendute: le prime 3 posizioni restano infatti ancora saldamente occupate da PS5, PS4 e la Xbox Series.

Dati che ci confermano come il Regno Unito continui a essere un mercato particolarmente difficile per Nintendo: prima di Switch 2, la console di maggior successo al debutto per la casa di Kyoto si era rivelata Nintendo Wii, oggi al settimo posto in questa graduatoria.

Insomma, da un lato sembra che per la nuova console Nintendo (di cui trovate diversi accessori su Amazon) si sia trattato di un inizio eccellente, ma dall'altro potrebbe non essere sufficiente a insidiare il dominio di PS5 in questa generazione.

Ovviamente sarà necessario attendere ulteriori dati provenienti da altri mercati per avere un'idea più chiara su quella che è stata la reazione globale nei confronti di Switch 2, ma se non altro c'è già un'ottima base da cui partire per provare a conquistare lo scetticismo dei giocatori inglesi.

Restando in tema di novità su Switch 2, proprio poche ore fa è arrivato un nuovo annuncio a sorpresa, con il primo spin-off della serie Splatoon.