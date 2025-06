Nintendo Switch 2 all'apparenza si presenta come una console non troppo diversa dalle precedenti Switch, ma la casa di Kyoto ha pensato bene di implementare nuove funzionalità molto utili.

Oltre a quelle possibili acquistando solo accessori aggiuntivi (come i pulsanti aggiuntivi dell'Impugnatura ricarica, che trovate su Amazon) potete trovare infatti diverse opzioni "nascoste" dal menù di impostazioni che potrebbero migliorare notevolmente la vostra esperienza con la nuova console portatile di casa Nintendo.

Alcune di queste sono state segnalate da Kotaku e ve lo ripropongo qui di seguito, dandovi anche istruzioni su come attivare o disattivare le diverse impostazioni.

La prima opzione che dovrete andare a modificare riguarda l'HDR, presente nel menù "Schermo": Nintendo Switch 2 deciderà infatti di utilizzare in automatico la visualizzazione HDR su tutti i videogiochi, anche quelli che non lo supportano nativamente.

Questa impostazione potrebbe andare a peggiorare la qualità visiva di alcuni software, dato che si tratta di una "forzatura" applicata dalla console: vi consigliamo dunque di andare a modificare l'impostazione su "Solo software compatibili" per avere le migliori prestazioni grafiche.

La seconda opzione, di cui vi avevo già parlato sulle nostre pagine prima dell'uscita della console, riguarda la possibilità di interrompere la carica della batteria una volta arrivati al 90%: un'opzione di sicurezza già implementata in diversi smartphone moderni e che vi permetterà di preservare più a lungo la batteria della console.

Per attivare questa funzionalità, dovete andare nel menù "Sistema" per poi dirigervi sull'opzione "Interrompi la ricarica al 90% circa". Se nonostante questa opzione sia attiva doveste notare la console arrivare a livelli di carica superiori, come il 91% o il 92%, sappiate che è perfettamente normale e che non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Se avete notato velocità internet più lente del solito, potrebbe aiutarvi anche disattivare la connettività IPv6: sebbene questo protocollo consenta solitamente di raggiungere le velocità massime, potrebbe in realtà ostacolare la console dal collegarsi automaticamente ai segnali migliori.

Nel caso abbiate notato velocità inferiori al previsto, vi consiglio di andare nelle impostazioni della connessione internet sulla console e, dopo aver selezionato la vostra rete, togliere la spunta su "Connessione IPv6": potete verificare fin da subito se notate miglioramenti riconnettendovi ed effettuando una prova internet.

Infine, per una questione di pura comodità, vi consiglio caldamente di disattivare lo sblocco manuale della console dopo l'accensione dalla modalità riposo: di default, Nintendo Switch 2 vi chiederà infatti di premere lo stesso pulsante per 3 volte di fila, se utilizzata in modalità portatile.

Una procedura che potrebbe rivelarsi fastidiosa per molti, ma che potete disattivare facilmente dirigendovi al menù "Sistema" e togliere la spunta dall'impostazione "Sblocco manuale dello schermo uscendo dalla modalità riposo".

Un ultimo consiglio che mi sento di darvi è di verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per controller e base di Nintendo Switch 2, dato che a differenza del firmware per la console non verranno applicati automaticamente.

Spero che queste utili impostazioni "nascoste" siano di vostro gradimento per poter sfruttare al meglio la vostra nuova console.