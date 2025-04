C'è una versione di Nintendo Switch 2 molto più economica, ma non possiamo comprarla

Sta già facendo molto discutere il prezzo di lancio di Nintendo Switch 2, e farà ancora più discutere la versione della console esclusiva per il mercato giapponese che costa meno. Molto meno.

Nintendo ha infatti ufficializzato una politica di vendita che prevede due versioni distinte del dispositivo nel mercato nipponico, con un modello "solo per uso domestico" che sarà l'unico disponibile nei negozi fisici del paese.

Questa mossa rappresenta una risposta concreta all'annoso problema dei rivenditori stranieri che, approfittando dello yen debole, hanno eroso la disponibilità di prodotti Nintendo nel mercato locale.

Tuttavia c'è un problema, e non da poco considerato che il prezzo di listino di Nintendo Switch 2 è decisamente più alto del previsto.

La versione "Domestic Only" di Switch 2 sarà venduta al prezzo competitivo di 49.980 yen, circa $334 che è molto meno dei nostri €469.

Questa console supporterà esclusivamente la lingua giapponese e potrà essere associata unicamente a un account Nintendo creato con impostazioni regionali giapponesi. Una restrizione tecnica che rende il dispositivo virtualmente inutilizzabile per chi non comprende la lingua nipponica.

Quindi sì, non potrete comprare Nintendo Switch 2 in Giappone e spendere meno, come accadeva con altre console.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La debolezza dello yen ha reso estremamente vantaggioso per i rivenditori stranieri acquistare prodotti Nintendo in Giappone per poi rivenderli all'estero con significativi margini di profitto. Da qui questa scelta che sicuramente farà discutere, ancora di più.

Secondo il Dr. Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games «la stragrande maggioranza degli utenti giapponesi non è interessata all'hardware multilingue», quindi in termini puramente aziendale è una scelta sensata. Almeno per i giocatori giapponesi, ovviamente.

Questa scelta è davvero difficile da digerire, e vedremo se pagherà se non altro a Nintendo sul mercato giapponese.

Proposta commerciale che fa il paio anche con il discutibile metodo di preordine della console, che per ora è sostanzialmente bloccato per la maggior parte degli utenti.