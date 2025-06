Tramite un video pubblicato a sorpresa sull'applicazione Nintendo Today, la casa di Kyoto ha annunciato Splatoon Raiders, il primo spin-off dedicato al coloratissimo sparatutto.

Il trailer ci vede in compagnia del Trio Triglio in nuove isole tropicali da esplorare: nei panni di un personaggio chiamato "macchinista", visiteremo le Isole Spiralite.

Si tratta di un gioco in esclusiva su Nintendo Switch 2: al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma la presenza del trio di Splatoon 3 (che trovate su Amazon) fa pensare a un collegamento narrivo con il precedente capitolo.

Il trailer è attualmente disponibile solo sull'applicazione Nintendo Today, ma vi terremo aggiornati non appena sarà caricato anche su altre piattaforme. [Aggiornamento: ora è disponibile anche su YouTube, lo trovate qui di seguito.]

Per il momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli né una data d'uscita, ma da quel poco che abbiamo potuto vedere del trailer gameplay sembra che le isole saranno particolarmente ampie da esplorare.

Nintendo si è limitata semplicemente a dire che ulteriori dettagli su Splatoon Raiders verranno annunciati solo in seguito: decisamente un modo insolito per svelare quella che potrebbe essere un'esclusiva Switch 2 molto interessante.

Contemporaneamente, la casa di Kyoto ha annunciato l'imminente arrivo della patch 10.0.0 per Splatoon 3, che aggiungerà il supporto ufficiale a Switch 2 con nuove visuali e il ritorno dell'Urchin Underpass, oltre a una compatibilità cross-gen con Switch 1.

È possibile che questa patch risolva anche il problema riscontrato da alcuni giocatori che rendeva le versioni Switch 2 "pay-to-win", dato che una tecnica funzionava in modo imprevisto sulle nuove console.

La patch 10.0.0 di Splatoon 3 sarà disponibile dal 12 giugno, mentre come dicevamo in apertura non abbiamo purtroppo ulteriori dettagli sul più intrigante Splatoon Raiders.

Vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito: a questo punto, chissà che non possa arrivare anche l'annuncio di un Nintendo Direct.