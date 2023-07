Sviluppatori prigionieri del loro gioco: «vende troppo bene», non possono passare ad altro

C'è una dolce prigionia nella quale, a quanto pare, può cadere un creatore di videogiochi: è quella in cui il suo videogame ha così tanto successo che fatica ad abbandonarlo per dedicarsi ad altri progetti, perché continua semplicemente a vendere troppo.

È anche il caso di Terraria, con l'autore Andrew Spinks che, sul suo profilo Twitter (che poi ha cancellato, e visto il periodo non è che la cosa ci sorprenda), ha spiegato che se non ha ancora realizzato qualcosa di nuovo è perché la grande domande per il gioco non glielo permette.

Uscito nel 2011, il gioco ha in effetti avuto un successo straordinario, al punto che il team di Re-Logic continua ad aggiornarlo e scherza perfino sul fatto che il supporto sia praticamente infinito – con le patch che hanno nomi come «sesta patch finale 1.4.5».

Ma, battute a parte, fino a quando il gioco continua ad andare avanti con questo passo di marcia, come si potrebbe pensare di abbandonarlo e dedicarsi ad altro?

Come spiegato da Spinks:

«Dopo dodici anni, il gioco continua ad andare a ruba. C'è così tanta domanda che rende difficile andare oltre».

Certo, di sicuro ci sarebbero sviluppatori che vorrebbero avere la stessa "condanna" del team di Terraria, considerando quanti grossi publisher tentino a loro volta di creare dei titoli capaci di attirare l'interesse nel lungo corso – spendendo parecchi soldi, spesso vanamente.

In precedenza, Ted Murphy – a capo della business strategy del team di sviluppo – aveva dichiarato a PC Gamer che il supporto per il gioco sarebbe terminato nel 2015, con l'aggiornamento 1.3. Sappiamo, otto anni dopo, che le cose non sono andate esattamente così e i numeri danno ragione al team: al 2021, Terraria ha messo insieme 35 milioni di copie vendute e a d oggi vanta quasi un milione di recensioni positive su Steam.

Problemi dolci, dolcissimi da gestire.

Dal 2011, Terraria è arrivato su PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U, Switch, Stadia (!), Android e iOS. Potete approfondirne la conoscenza nella nostra recensione.