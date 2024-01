Super Smash Bros. compie 25 anni, ed è ancora insuperabile

Per i fan Nintendo il 21 gennaio 2024 è assolutamente un giorno di festa, anche se potrebbero non saperlo: oggi è infatti il 25esimo anniversario dell'uscita di Super Smash Bros, il primo capitolo della serie ideata da Masahiro Sakurai.

Ideato come un ibrido tra party game e picchiaduro, Super Smash Bros. ha di fatto creato un nuovo genere di gioco: parliamo dei picchiaduro a piattaforme, con tanti imitatori usciti nel corso degli anni ma senza che nessuno sia mai riuscito a replicare la stessa magia.

Ricordiamo ad esempio il flop di PlayStation All-Stars Battle Royale, che ha tentato di replicare lo stesso successo con le mascotte Sony al posto di quelle Nintendo, mentre in tempi più recenti chi ci è andato più vicino sono sicuramente Brawlhalla e MultiVersus — con quest'ultimo che dovrebbe fare il suo atteso ritorno proprio quest'anno.

Ma nessuno di questi titoli è mai davvero riuscito a replicare il fascino della serie Nintendo, che ha raggiunto il suo apice con Super Smash Bros. Ultimate: un gameplay perfezionato al minimo dettaglio e un roster semplicemente impareggiabile l'hanno reso un videogioco destinato a essere ricordato a lungo dai fan (lo trovate su Amazon).

Ed è tutto merito di quel divertente curioso gioco uscito il 21 gennaio 1999 su Nintendo 64, che per la prima volta aveva osato mostrarci Mario, Link, Kirby e Pikachu — tra i tanti personaggi disponibili — darsele di santa ragione.

Una ricorrenza che non poteva che essere ricordata anche dal suo creatore, Masahiro Sakurai, in un post sul proprio profilo X, in cui ha ringraziato tutti i fan per il supporto dimostrato durante tutti questi anni.

Il papà di Smash Bros. ha colto l'occasione per riproporre un video pubblicato sul proprio canale YouTube in cui approfondisce le origini della serie, mostrando anche il primo orribile prototipo giocabile: ne avevamo parlato in una notizia dedicata, ma viste le circostanze vogliamo riproporvelo anche qui di seguito in lingua inglese.

Ovviamente vogliamo augurare anche noi buon compleanno a Super Smash Bros, facendo i complimenti a Masahiro Sakurai e a tutto il suo team di sviluppatori per aver realizzato una serie diventata un punto di riferimento per ogni picchiaduro esistente — anche quelli tradizionali a incontri.

E considerando che da allora ogni console Nintendo ha avuto un capitolo della serie, è plausibile immaginare che anche su "Switch 2" vedremo un nuovo episodio: un indizio rafforzato dalla nascita di un team Bandai Namco per giochi Nintendo.