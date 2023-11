Super Mario RPG ora in offerta su Amazon a solo 49€

Per gli amanti dei giochi di ruolo classici e dei fan di Super Mario, ecco una notizia entusiasmante: il recente remake di Super Mario RPG per Nintendo Switch è attualmente disponibile con uno sconto del 17% in occasione del Black Friday. Potete acquistarlo a soli 49,90€, un'ottima occasione per risparmiare su un gioco che rappresenta una vera e propria perla per i fan europei di Mario.

Super Mario RPG, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario RPG, originariamente pubblicato nel 1996 ma mai pubblicato in Europa, è un classico gioco di ruolo che vede Mario impegnato in un'avventura a turni contro la banda di Magno Fabbro, una creatura a forma di spada gigante che sfida anche Bowser.

Questo remake si presenta con una grafica completamente rinnovata in 3D, offrendo un'esperienza visiva unica sia nel gameplay che nelle cutscene, ricreate da zero e animate splendidamente.

Il gioco vi coinvolgerà in un'avventura in cui potrete controllare non solo Mario, ma anche Bowser, Peach e due personaggi originali, Mallow e Geno. Insieme, dovrete affrontare le forze che minacciano il Regno dei Funghi e oltre. Un'avventura divertente e ancora oggi apprezzabile, grazie a meccaniche di gioco che hanno resistito magnificamente al passare del tempo.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

