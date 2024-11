Super Mario Party Jamboree fa "festeggiare" Nintendo con un record importante

Sebbene Nintendo abbia recentemente ammesso che farà sempre più fatica a vendere nuove console Switch, le piattaforme ibride della casa di Kyoto hanno ancora molto da dire ai suoi fan, come dimostrato da un nuovo sorprendente record.

Nelle ultime settimane abbiamo visto numerosi giochi di alta qualità arrivare su Nintendo Switch, come il sorprendente ritorno di Mario & Luigi o anche The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, la prima grande avventura della principessa.

Ma in tutto questo non bisogno dimenticare un'altra produzione per gli amanti delle feste in multiplayer: Super Mario Party Jamboree ha infatti già conquistato il cuore dei fan Nintendo, realizzando un record molto importante per la serie.

Con un post pubblicato sui propri canali social, Nintendo Italia ha infatti svelato che Jamboree è stato il capitolo della serie Mario Party con il ritmo di vendite più alto nella storia in Europa.

In altre parole, Super Mario Party Jamboree (che trovate già scontato su Amazon) è l'episodio che più di tutti è riuscito a mantenere una soglia di vendite elevate nel corso del tempo, confermandosi già come un altro potenziale bestseller per Switch.

Un traguardo che Nintendo ha già voluto celebrare con i suoi fan proponendo un nuovo set di sfondi scaricabili su smartphone e desktop, che trovate come ricompense gratuite MyNintendo al seguente indirizzo.

Non sarà necessario spendere alcun punto di platino per averli a disposizione: si tratta a tutti gli effetti di un regalo che la grande N ha voluto offrirvi per celebrare questo sorprendente traguardo.

Si può dunque dire che non sono soltanto gli utenti a festeggiare, ma anche la stessa Nintendo: un record che sicuramente è di buon auspicio per il futuro della serie, soprattutto sul mercato europeo.

Se volete scoprire perché Super Mario Party Jamboree ha convinto così tanto gli appassionati, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.