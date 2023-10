Super Mario Elefante ovviamente ha già conquistato Catania

Quando, nei giorni scorsi, abbiamo assistito al debutto di Super Mario Bros. Wonder – qui la nostra recensione completa del gioco – qualcuno dei nostri lettori ci ha scherzato su nei commenti sui social, domandandosi se il già popolarissimo Mario Elefante non fosse un riferimento a Catania.

La città etnea, infatti, si contraddistingue proprio per il simbolo dell'elefante, che richiama lo spirito dei catanesi. Un idillio che, insomma, era destinato a sbocciare e che si è realizzato davvero. Nel corso della partita Catania-Taranto di questo weekend, infatti, l'idraulico baffuto più famoso dei videogiochi (e l'elefante, a questo punto, ndr) è finito direttamente allo stadio Massimino, con un'iniziativa promozionale di Super Mario Bros. Wonder che ha davvero unito la trasformazione di Mario e l'animale simbolo di Catania.

«In questo rivoluzionario capitolo della saga videoludica più famosa di sempre, una nuova trasformazione del protagonista idraulico in elefante ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo e, in particolare, i tifosi e la stessa squadra rossazzurra catanese.

Per celebrare l’entusiasmante vittoria conseguita 1–0, il Catania FC, che indossa proprio i colori che da quasi 40 anni contraddistinguono l’icona di Nintendo, ha ospitato Super Mario in campo ricordando che l’elefante, come simbolo di forza e lealtà, rimane un’icona insostituibile della loro città» ci ha spiegato Nintendo in una nota ufficiale, raccontando i perché di questa curiosa iniziativa.

«L'elefante è infatti uno dei simboli più noti di Catania, in Sicilia, tanto che nel cuore della città è presente una statua chiamata localmente “Liotru”, raffigurante un elefante sul quale è posto un obelisco. La statua del Liotru è un simbolo della forza e della resilienza dei catanesi, dal momento che la città è stata più volte ricostruita a causa delle eruzioni vulcaniche dell’Etna e dei terremoti che hanno colpito l’area nei secoli.

Lo stesso materiale che compone la scultura è di provenienza lavica, a testimonianza della profonda connessione tra Catania e l’Etna, il vulcano che domina il panorama della città portuale siciliana e che ha influenzato da sempre la sua cultura e la sua storia».

Insomma, non ci sono dubbi che Mario Elefante possa diventare rapidamente la nuova icona videoludica preferita dai videogiocatori catanesi. Dopotutto, abbiamo visto che la popolarità ottenuta da questa trasformazione di Mario è già valsa l'arrivo di un peluche ufficiale – nella speranza di vederlo anche in Italia. E, sì, soprattutto a Catania, dove sarebbe davvero perfetto.

Super Mario Bros. Wonder è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Se interessati, lo trovate su Amazon.