Suono surround e comfort imbattibile: le Corsair Void RGB Elite sono IN OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming di alta qualità, oggi è il giorno giusto per fare il grande passo. Le Corsair Void RGB Elite sono in offerta su Amazon a 89,99€ invece di 111,04€, un’opportunità da non lasciarsi scappare per migliorare la vostra esperienza di gioco con un suono di altissimo livello e una comodità straordinaria.

CORSAIR VOID RGB ELITE, chi dovrebbe acquistarle?

Le Corsair Void RGB Elite offrono un suono surround 7.1 che vi immerge completamente nell’azione di ogni gioco, grazie ai due driver audio premium al neodimio da 50 mm. Con una gamma di frequenze che va da 20 Hz a 30.000 Hz, potrete sentire ogni dettaglio, dai passi lontani ai bassi più profondi. Il microfono omnidirezionale garantisce una comunicazione chiara e senza interferenze, con una pratica funzione di disattivazione dell’audio ribaltabile e una luce LED integrata che vi avvisa quando il microfono è silenziato. Che giochiate su PC o console come PS4 e PS5, le Void RGB Elite offrono una connettività wireless stabile e a bassa latenza fino a 12 metri di portata.

Il comfort è un altro punto forte di queste cuffie. I padiglioni in memory foam rivestiti con rete in microfibra traspirante assicurano lunghe sessioni di gioco senza fatica o fastidi. La durata della batteria arriva fino a 16 ore, mentre la ricarica avviene tramite il cavo micro-USB incluso. Il design robusto con telaio in alluminio le rende resistenti e adatte a durare per anni di intense partite. Inoltre, l’illuminazione RGB personalizzabile tramite il software iCUE aggiunge un tocco di stile al vostro setup da gaming.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: le Corsair Void RGB Elite sono oggi disponibili a soli 89,99€ su Amazon. Regalatevi un audio da campioni e un comfort imbattibile per le vostre maratone di gioco. Non si sa per quanto durerà questa offerta, quindi affrettatevi a fare vostro questo affare prima che sia troppo tardi!

