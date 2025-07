Il franchise di Suikoden si prepara a svelare nuovi dettagli ai suoi appassionati con un nuovo evento streaming programmato, che sembra essere particolarmente interessante per i fan della saga.

Come segnalato da Gematsu, Konami ha annunciato la terza edizione dell'evento Suikoden Live, programmato per il 5 agosto alle ore 13:00 italiane, che promette una duatata di addirittura un'ora e mezza con «diverse informazioni inedite», senza però specificare di cosa si tratterà esattamente.

Sappiamo che la diretta verrà trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Konami, ma come anticipavamo al momento non sappiamo quali annunci siano previsti nello specifico: è altamente plausibile che arrivino soprattutto approfondimenti su Star Leap, nuovo episodio free-to-play della saga che sarà rilasciato anche su PC.

La decisione di organizzare questo nuovo evento arriva in un momento particolarmente significativo per il marchio: il 6 marzo, i fan hanno potuto finalmente rimettere le mani sui primi due capitoli della serie grazie al lancio di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (lo trovate su Amazon), arrivata sulla maggior parte delle piattaforme di gioco e reso disponibile anche su Switch 2.

Dato che l'evento durerà addirittura 90 minuti, non possiamo escludere che Konami possa anche annunciare ulteriori progetti legati al franchise, considerando che la community ha apprezzato particolarmente la rimasterizzazione dei primi due capitoli.

Va comunque ricordato che è attualmente in produzione anche una serie anime ispirata al secondo capitolo della saga: magari il Suikoden Live sarà l'opportunità giusta per vederla in azione per la prima volta o per dare uno sguardo al dietro le quinte.

Il sogno è rappresentato naturalmente dal possibile sviluppo di nuovi capitoli, o magari riproponendo ulteriori rimasterizzazioni degli episodi principali rimanenti: difficile saperlo con certezza, ma l'evento dovrebbe comunque essere ricco di novità.

Come sempre, la nostra redazione vi terrà prontamente aggiornati con le novità più interessanti: continuate dunque a seguirci per saperne di più.