Suikoden Star Leap, il nuovo RPG strategico free-to-play firmato Konami, non sarà più un'esclusiva mobile: da oggi, infatti, è stato confermato anche il lancio della versione PC via Steam, affiancando così le già annunciate edizioni iOS e Android.

Il titolo, che promette di dare nuova linfa alla leggendaria saga di Suikoden (che trovate anche su Amazon), ci porta ancora una volta in un mondo fatto di rune, destini incrociati e ben 108 nuove stelle del destino tutte da incontrare.

Suikoden Star Leap è ambientato nello stesso universo narrativo della serie principale e introduce una trama completamente inedita che ruota attorno alla potente Runa del Cambiamento, una delle ventisette Vere Rune considerate l’origine del mondo stesso.

Siamo nell’anno solare 453: un villaggio sulle rive di un lago, a est dell’Impero della Luna Scarlatta, viene devastato da misteriosi invasori. Tra le ceneri, il protagonista si unisce a Hisui, Shirin e Shapur per ricostruire ciò che è andato perduto e dare inizio a un viaggio che li condurrà verso eventi ben più grandi del previsto.

Durante l’avventura, i giocatori incontreranno volti noti della saga come Viktor, Flik e Odessa, mentre piccoli eventi si trasformeranno progressivamente in un’epopea dalle ambizioni colossali.

Tra le caratteristiche principali, una nuova storia con 108 personaggi inediti e un vasto mondo da esplorare, grafica in alta definizione e una colonna sonora coinvolgente, meccaniche strategiche che si evolvono con l’aumentare dei personaggi reclutati.

Ma non solo: il gioco ha anche un design dei personaggi firmato da Moryo, con il contributo futuro di vari illustratori, oltre a un cast di doppiatori di alto profilo, tra cui Akio Otsuka, Fairouz Ai, Yuichi Nakamura e Katsuyuki Konishi.

Suikoden Star Leap non ha ancora una data di uscita precisa, ma il suo arrivo su Steam è una notizia importante per tutti i fan storici della serie che speravano in un ritorno su piattaforme più tradizionali.

Resta ora da vedere se il gioco riuscirà a onorare il suo pesante nome d’eredità.