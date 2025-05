Suicide Squad sta ancora facendo male a Warner Bros.

Non si arresta l’impatto negativo di Suicide Squad: Kill the Justice League sulle casse di Warner Bros. Games.

Come riportato da GamesIndustry.biz, la divisione videoludica di WB ha registrato un crollo del 48% nei ricavi del primo trimestre del 2025, complice l’assenza di nuove uscite nel periodo conclusosi il 31 marzo e, soprattutto, il clamoroso insuccesso del titolo live service targato Rocksteady (ancora avvistabile su Amazon, nel caso siate così masochisti).

Il Chief Financial Officer Gunnar Wiedenfels ha commentato senza giri di parole la situazione: «Lo scorso anno il nostro business videoludico è stato duramente colpito da alcune mancanze importanti».

La principale, manco a dirlo, è Suicide Squad, costato circa 200 milioni di dollari e incapace di generare ritorni significativi.

Una performance disastrosa, mitigata solo in parte dai buoni risultati di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1, oltre che dal successo del film di Minecraft.

In risposta a questa crisi, WB Games ha avviato un’importante ristrutturazione interna, che secondo Wiedenfels dovrebbe trasformarsi in un fattore di crescita nel lungo termine.

Peccato che il rilancio del gioco su PlayStation Plus, a un anno dall’uscita, sia arrivato troppo tardi per rianimare una community ormai disillusa.

Insomma, Suicide Squad: Kill the Justice League doveva essere il grande ritorno di Rocksteady, ma si è trasformato in un caso emblematico di come un pedigree prestigioso non basti a salvare un gioco live service sbagliato nel concept e nel timing.

Spero che WB impari da questo scivolone e torni a investire in esperienze più solide e meno speculative. Del resto, alcune nuove offerte di lavoro Rocksteady avrebbero rivelato che il prossimo progetto AAA - forse dedicato al personaggio di Batman - utilizzerà Unreal Engine 5.

Ma non solo: pare che tra i nuovi videogiochi in sviluppo in casa Warner ci sia anche un nuovo videogioco LEGO, che potrebbe uscire il prossimo anno.