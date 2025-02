Warner Bros. starebbe preparando anche un nuovo videogioco LEGO

Warner Bros. Games sta affrontando uno dei momenti più delicati della sua storia: nelle scorse ore è stata annunciata la chiusura di ben 3 studi di sviluppo, tra i quali sono inclusi soprattutto Monolith Productions e gli autori di MultiVersus.

Il publisher aveva annunciato di avere intenzione di concentrarsi prevalentemente sulle sue IP di maggior successo, ovvero DC (con focus in particolare su Batman), Mortal Kombat, Game of Thrones e Harry Potter.

Ma pare che ci siano novità in vista anche per i videogiochi LEGO: intervenuto sul podcast Kinda Funny Gamescast, il giornalista Jason Schreier ha infatti svelato che ci sarà un nuovo adattamento dei celebri mattoncini in arrivo addirittura nel 2026 (via ComicBook).

Questo misterioso videogioco sarà sviluppato ancora una volta da Tt Games: l'ultimo loro lavoro è stato l'eccellente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (che trovate su Amazon), che ha introdotto diverse novità che potrebbero essere prese ad esempio nel loro prossimo progetto.

Ci sono ovviamente molteplici possibilità sulla proprietà in questione, ma considerati i tagli di Warner Bros. e le parole sulle proprietà più iconiche, ritengo plausibile immaginare che verrà data priorità a una delle IP già in loro possesso, piuttosto che ad un gioco su licenza.

Considerando che recentemente sono state rilasciati nuovi aggiornamenti per LEGO Harry Potter su PS5 e Series X, l'ipotesi più probabile — secondo il mio pensiero — è che possa arrivare un nuovo adattamento a mattoncini ispirato all'universo DC Comics.

Magari un sequel di LEGO DC SuperVillains, se non addirittura un videogioco ispirato alla Justice League sulla scia di quanto fatto con i supereroi Marvel.

In ogni caso, se la data d'uscita di questo misterioso progetto sarà davvero il 2026, è probabile che un annuncio ufficiale arrivi nei prossimi mesi.

Varrà dunque la pena di tenere d'occhio i prossimi eventi ufficiali per scoprire eventuali novità in merito: invitandovi a prendere il tutto con le consuete precauzioni del caso, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.